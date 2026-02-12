https://ria.ru/20260212/frantsiya-2073853659.html
Россия не питает иллюзий относительно намерений Франции, заявил МИД
Россия не питает иллюзий относительно истинных намерений Франции в отношении возобновления диалога с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.02.2026
