Рейтинг@Mail.ru
Россия не питает иллюзий относительно намерений Франции, заявил МИД - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 12.02.2026 (обновлено: 12:34 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/frantsiya-2073853659.html
Россия не питает иллюзий относительно намерений Франции, заявил МИД
Россия не питает иллюзий относительно намерений Франции, заявил МИД - РИА Новости, 12.02.2026
Россия не питает иллюзий относительно намерений Франции, заявил МИД
Россия не питает иллюзий относительно истинных намерений Франции в отношении возобновления диалога с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:11:00+03:00
2026-02-12T12:34:00+03:00
в мире
россия
франция
москва
мария захарова
эммануэль макрон
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771101331_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_5e54d774a97671bdff751da75521260e.jpg
https://ria.ru/20260211/makron-2073739098.html
россия
франция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771101331_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_49e578dd218c40dde9b330cc5cb6e81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, москва, мария захарова, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Россия, Франция, Москва, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Россия не питает иллюзий относительно намерений Франции, заявил МИД

МИД: РФ не питает иллюзий относительно намерений Франции в отношении диалога

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Франции
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия не питает иллюзий относительно истинных намерений Франции в отношении возобновления диалога с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы предпочитаем судить о бывших партнерах не по словам и обещаниям, а по поступкам, поэтому не питаем иллюзий относительно истинных намерений Парижа в отношении возобновления диалога с Москвой", - сказала Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сообщал, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Сильно выиграют". Шаг Макрона по России удивил пользователей Сети
11 февраля, 18:28
 
В миреРоссияФранцияМоскваМария ЗахароваЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала