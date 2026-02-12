https://ria.ru/20260212/frantsija-2073857889.html
МИД обвинил Францию в желании подорвать диалог России и США
МИД обвинил Францию в желании подорвать диалог России и США
МИД обвинил Францию в желании подорвать диалог России и США
Франция прилагает гораздо больше усилий к подрыву переговорных усилий между Россией и США, чем большая часть европейских государств, сообщила официальный... РИА Новости, 12.02.2026
МИД обвинил Францию в желании подорвать диалог России и США
Захарова: Франция прилагает много усилий для подрыва переговоров России и США