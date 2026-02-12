Фильм "Суздаль. 1000 лет и один день" выходит в прокат 12 февраля

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Документальный фильм "Суздаль. 1000 лет и один день" Сергея Дебижева, где рассказывается в том числе о духовном становлении русской цивилизации, выходит в прокат 12 февраля, сообщили создатели фильма.

"Двенадцатого февраля в российский прокат выходит документальный фильм-исследование "Суздаль. 1000 лет и один день". Этот проект — обращение к фундаментальной теме: истокам и становлению России как уникальной цивилизации. Более чем тысячелетняя история оживает на экране в безупречном качестве 6К. Это путешествие сквозь время, где судьбы великих князей — Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского — переплетаются с рождением белокаменной архитектуры и становлением духовного центра Руси", - сказано в сообщении пресс-службы кинокомпании "Два капитана".

Как отмечает режиссер картины Сергей Дебижев, это не туристический фильм, хотя красота Суздаля в нем присутствует. "Мы исследуем с помощью наших экспертов Суздаль как особую точку на карте нашей страны, где была заложена новая политическая реальность. Ведь именно сюда из Киева была перенесена столица и именно здесь формировался прообраз Московского царства", - сказал Дебижев, слова которого приводят в пресс-службе.

Отмечается, что в фильме выступает академик РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров, чьи комментарии основаны на новейших археологических данных. "Съемки длились полтора года и запечатлели Суздаль в разные сезоны во всем его величии — от храмовой архитектуры до разливных лугов. Макросъемка позволяет рассмотреть уникальные экспонаты Суздальского музея-заповедника, филигранную работу золотошвей и иконописцев, красоту труда мастеров кузнечного и гончарного дела. Все это передает особый творческий дух Суздальской земли. Для реконструкции обликов великих князей и исторических событий использованы новейшие технологии нейрогенерации", - заключили в кинокомпании.