Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Суздаль. 1000 лет и один день" выходит в прокат 12 февраля - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:24 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/film-2073969728.html
Фильм "Суздаль. 1000 лет и один день" выходит в прокат 12 февраля
Фильм "Суздаль. 1000 лет и один день" выходит в прокат 12 февраля - РИА Новости, 12.02.2026
Фильм "Суздаль. 1000 лет и один день" выходит в прокат 12 февраля
Документальный фильм "Суздаль. 1000 лет и один день" Сергея Дебижева, где рассказывается в том числе о духовном становлении русской цивилизации, выходит в... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:24:00+03:00
2026-02-12T17:24:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006190423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b05428ad236cce92567a8bbc12ff239f.jpg
https://ria.ru/20260212/rpts-2073924783.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006190423_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_47f17b1c6bcb11dd8ecdf1259b12e5ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия

Фильм "Суздаль. 1000 лет и один день" выходит в прокат 12 февраля

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСобор Рождества Пресвятой Богородицы на территории Суздальского кремля
Собор Рождества Пресвятой Богородицы на территории Суздальского кремля - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Собор Рождества Пресвятой Богородицы на территории Суздальского кремля
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Документальный фильм "Суздаль. 1000 лет и один день" Сергея Дебижева, где рассказывается в том числе о духовном становлении русской цивилизации, выходит в прокат 12 февраля, сообщили создатели фильма.
"Двенадцатого февраля в российский прокат выходит документальный фильм-исследование "Суздаль. 1000 лет и один день". Этот проект — обращение к фундаментальной теме: истокам и становлению России как уникальной цивилизации. Более чем тысячелетняя история оживает на экране в безупречном качестве 6К. Это путешествие сквозь время, где судьбы великих князей — Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского — переплетаются с рождением белокаменной архитектуры и становлением духовного центра Руси", - сказано в сообщении пресс-службы кинокомпании "Два капитана".
Как отмечает режиссер картины Сергей Дебижев, это не туристический фильм, хотя красота Суздаля в нем присутствует. "Мы исследуем с помощью наших экспертов Суздаль как особую точку на карте нашей страны, где была заложена новая политическая реальность. Ведь именно сюда из Киева была перенесена столица и именно здесь формировался прообраз Московского царства", - сказал Дебижев, слова которого приводят в пресс-службе.
Отмечается, что в фильме выступает академик РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров, чьи комментарии основаны на новейших археологических данных. "Съемки длились полтора года и запечатлели Суздаль в разные сезоны во всем его величии — от храмовой архитектуры до разливных лугов. Макросъемка позволяет рассмотреть уникальные экспонаты Суздальского музея-заповедника, филигранную работу золотошвей и иконописцев, красоту труда мастеров кузнечного и гончарного дела. Все это передает особый творческий дух Суздальской земли. Для реконструкции обликов великих князей и исторических событий использованы новейшие технологии нейрогенерации", - заключили в кинокомпании.
Фильм создан при поддержке Минкультуры РФ.
Священник Александр Волков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Священник рассказал, нужно ли бояться пятницы 13-го
Вчера, 15:03
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала