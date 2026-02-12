Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области завершается эвакуация поселка после ракетной атаки - РИА Новости, 12.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 12.02.2026
В Волгоградской области завершается эвакуация поселка после ракетной атаки
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
городище
андрей бочаров
происшествия, волгоградская область, городище, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Городище, Андрей Бочаров
Эвакуация жителей. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 12 фев – РИА Новости. Завершается эвакуация жителей поселка Котлубань в Волгоградской области, вблизи которого после ракетной атаки произошло возгорание на военном объекте, сообщили в районной администрации.
"Эвакуация из посёлка Котлубань практически завершена. В рабочем посёлке Городище действуют пункты временного размещения: Городищенский районный дом культуры и Городищенская ДЮСШ", - сообщается в Telegram-канале администрации района.
Уточняется, что в пунктах временного размещения организованы дежурство медицинских работников, психологическая поддержка и будет предоставлено горячее питание.
Как сообщал ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в связи с угрозой детонации после ракетной атаки, приведшей к возгоранию на объекте Минобороны, началась эвакуация жителей Котлубани. Были направлены автобусы, ПВР развернуты в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ.
