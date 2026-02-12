В Волгоградской области завершается эвакуация поселка после ракетной атаки

ВОЛГОГРАД, 12 фев – РИА Новости. Завершается эвакуация жителей поселка Котлубань в Волгоградской области, вблизи которого после ракетной атаки произошло возгорание на военном объекте, сообщили в районной администрации.
"Эвакуация из посёлка Котлубань практически завершена. В рабочем посёлке Городище действуют пункты временного размещения: Городищенский районный дом культуры и Городищенская ДЮСШ", - сообщается в Telegram-канале администрации района.
Уточняется, что в пунктах временного размещения организованы дежурство медицинских работников, психологическая поддержка и будет предоставлено горячее питание.
Как сообщал ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в связи с угрозой детонации после ракетной атаки, приведшей к возгоранию на объекте Минобороны, началась эвакуация жителей Котлубани. Были направлены автобусы, ПВР развернуты в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18