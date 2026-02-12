Свердловские волонтеры, ищущие захоронения времен ВОВ, получат поддержку

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Некоммерческие организации (НКО) Свердловской области, которые ищут захоронения и восстанавливают имена солдат и жертв геноцида времен Великой Отечественной войны, теперь смогут получать государственную поддержку, сообщает пресс-служба регионального Законодательного Собрания.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что таким НКО будут предоставляться меры господдержки, установленные законом "О государственной поддержке НКО в Свердловской области".

Она отметила, что поисковое движение в Свердловской области активно развивается и его важно поддержать. По ее словам, сейчас в регионе работает около 60 поисковых организаций, в них участвует больше 1,2 тысячи человек.

"Участники движения ведут поисковые работы во всех уголках нашей страны, которые затронула Великая Отечественная война, восстанавливая боевой путь наших доблестных земляков", — приводит пресс-служба слова главы ЗС.

Также она добавила, что с принятием изменений в областной закон эти некоммерческие организации смогут получать ряд существенных мер государственной поддержки.