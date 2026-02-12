Свердловские волонтеры, ищущие захоронения времен ВОВ, получат поддержку

https://ria.ru/20260212/ekaterinburg-2073945189.html
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Некоммерческие организации (НКО) Свердловской области, которые ищут захоронения и восстанавливают имена солдат и жертв геноцида времен Великой Отечественной войны, теперь смогут получать государственную поддержку, сообщает пресс-служба регионального Законодательного Собрания.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что таким НКО будут предоставляться меры господдержки, установленные законом "О государственной поддержке НКО в Свердловской области".
Она отметила, что поисковое движение в Свердловской области активно развивается и его важно поддержать. По ее словам, сейчас в регионе работает около 60 поисковых организаций, в них участвует больше 1,2 тысячи человек.
"Участники движения ведут поисковые работы во всех уголках нашей страны, которые затронула Великая Отечественная война, восстанавливая боевой путь наших доблестных земляков", — приводит пресс-служба слова главы ЗС.
Также она добавила, что с принятием изменений в областной закон эти некоммерческие организации смогут получать ряд существенных мер государственной поддержки.
В Свердловской области некоммерческие организации могут получать поддержку от властей. Им дают субсидии, разрешают арендовать государственное имущество на особых условиях, для них доступны особые условия размера арендной платы за пользование этим имуществом, передача объектов областной собственности в безвозмездное пользование, установление особенностей налогообложения.