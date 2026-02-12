Рейтинг@Mail.ru
Свердловские волонтеры, ищущие захоронения времен ВОВ, получат поддержку - РИА Новости, 12.02.2026
Свердловская область
Свердловская область
 
16:05 12.02.2026
Свердловские волонтеры, ищущие захоронения времен ВОВ, получат поддержку
Свердловские волонтеры, ищущие захоронения времен ВОВ, получат поддержку - РИА Новости, 12.02.2026
Свердловские волонтеры, ищущие захоронения времен ВОВ, получат поддержку
Некоммерческие организации (НКО) Свердловской области, которые ищут захоронения и восстанавливают имена солдат и жертв геноцида времен Великой Отечественной... РИА Новости, 12.02.2026
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
свердловская область
свердловская область, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина
Свердловские волонтеры, ищущие захоронения времен ВОВ, получат поддержку

Свердловские НКО, ищущие захоронения времен ВОВ, получат господдержку

© Фото : Военно-исторический центр СЗФОМесто уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны
Место уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Военно-исторический центр СЗФО
Место уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Некоммерческие организации (НКО) Свердловской области, которые ищут захоронения и восстанавливают имена солдат и жертв геноцида времен Великой Отечественной войны, теперь смогут получать государственную поддержку, сообщает пресс-служба регионального Законодательного Собрания.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что таким НКО будут предоставляться меры господдержки, установленные законом "О государственной поддержке НКО в Свердловской области".
Она отметила, что поисковое движение в Свердловской области активно развивается и его важно поддержать. По ее словам, сейчас в регионе работает около 60 поисковых организаций, в них участвует больше 1,2 тысячи человек.
"Участники движения ведут поисковые работы во всех уголках нашей страны, которые затронула Великая Отечественная война, восстанавливая боевой путь наших доблестных земляков", — приводит пресс-служба слова главы ЗС.
Также она добавила, что с принятием изменений в областной закон эти некоммерческие организации смогут получать ряд существенных мер государственной поддержки.
В Свердловской области некоммерческие организации могут получать поддержку от властей. Им дают субсидии, разрешают арендовать государственное имущество на особых условиях, для них доступны особые условия размера арендной платы за пользование этим имуществом, передача объектов областной собственности в безвозмездное пользование, установление особенностей налогообложения.
Свердловская областьСвердловская областьЛюдмила Бабушкина
 
 
