В Екатеринбурге опровергли изъятие семерых детей из семьи-маугли
В Екатеринбурге опровергли изъятие семерых детей из семьи-маугли
12.02.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Информация об изъятии у родителей в Екатеринбурге семерых детей недостоверна, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
Ранее на екатеринбургском портале E1.RU появилась публикация, в которой со ссылкой на волонтеров говорилось, что полицейские изъяли всех семерых детей из семьи-"маугли", не дожидаясь, пока их отец вернется с работы. Отмечалось, что это семья перебралась в Россию
из другой страны.
"Там пятеро детей, их не изымали. В настоящее время вся семья находится по месту их проживания", – сказал собеседник агентства.
В пресс-группе уточнили, что дети совместно с законными представителями были доставлены в полицию для проверки законности нахождения в России. По итогам разбирательства в отношении родителей составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства и неисполнение родительских обязанностей.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, у родителей все разрешающие документы есть, а вот у детей – нет. Они не поставлены на учет ни по месту жительства, ни в поликлинике, ни в школе.