Детский день на Зимнем фестивале искусств в Сочи пройдет 27 февраля
11:00 12.02.2026
Детский день на Зимнем фестивале искусств в Сочи пройдет 27 февраля
Детский день на Зимнем фестивале искусств в Сочи пройдет 27 февраля
сочи, юрий башмет, москва
Сочи, Юрий Башмет, Москва

Детский день на Зимнем фестивале искусств в Сочи пройдет 27 февраля

© Фото предоставлено пресс-службой "Русского концертного агентства"Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова 
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Детский день на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи пройдет 27 февраля, следует из программы, опубликованной на официальном сайте фестиваля.
В этот день на основной площадке – сцене большого зала Зимнего театра – даст концерт Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова. Музыканты исполнят специальную программу, адресованную детям и их родителям. "Вокруг света за 90 минут" – это интерактивный концерт-путешествие по разным странам и эпохам джаза, где классика встречается со свингом.
Большой джазовый оркестр Петра Востокова – довольно молодой, но прекрасно зарекомендовавший себя джазовый коллектив. Музыканты специализируются на программах классического джаза, "золотой эры" этого музыкального направления. Особое внимание в последние годы оркестр и его руководитель уделяют специальным детским программам, благодаря которым маленькие слушатели могут приобщаться к джазовой музыке с ранних лет.
XIX Зимний международный фестиваль искусств пройдет в Сочи с 18 февраля по 1 марта 2026 года. Это музыкальное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни. Фестиваль объединяет известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов и, конечно, публику. Это пространство, где формируются актуальные тенденции развития российской и зарубежной культуры.
 
СочиЮрий БашметМосква
 
 
