Детский день на Зимнем фестивале искусств в Сочи пройдет 27 февраля

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Детский день на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи пройдет 27 февраля, следует из программы, опубликованной на официальном сайте фестиваля.

В этот день на основной площадке – сцене большого зала Зимнего театра – даст концерт Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова. Музыканты исполнят специальную программу, адресованную детям и их родителям. "Вокруг света за 90 минут" – это интерактивный концерт-путешествие по разным странам и эпохам джаза, где классика встречается со свингом.

Большой джазовый оркестр Петра Востокова – довольно молодой, но прекрасно зарекомендовавший себя джазовый коллектив. Музыканты специализируются на программах классического джаза, "золотой эры" этого музыкального направления. Особое внимание в последние годы оркестр и его руководитель уделяют специальным детским программам, благодаря которым маленькие слушатели могут приобщаться к джазовой музыке с ранних лет.