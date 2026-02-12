Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадали два человека - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/dtp-2073809445.html
В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадали два человека
В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадали два человека - РИА Новости, 12.02.2026
В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадали два человека
Два пассажира автобуса пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей в Улан-Удэ, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T07:04:00+03:00
2026-02-12T07:04:00+03:00
происшествия
улан-удэ
октябрьский район
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260212/dtp-2073805118.html
улан-удэ
октябрьский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ, октябрьский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Улан-Удэ, Октябрьский район, ГИБДД МВД РФ
В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадали два человека

В Улан-Удэ в ДТП пострадали два пассажира автобуса

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 12 фев - РИА Новости. Два пассажира автобуса пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей в Улан-Удэ, сообщило региональное МВД.
По данным полиции, авария произошла утром в четверг на улице Терешковой в Октябрьском районе города Улан-Удэ. Водитель автомобиля Toyota Belta столкнулся с автомобилем Honda Freed, который, в свою очередь, проехал вперед и совершил наезд на рейсовый автобус Fiat Ducato.
"В результате происшествия за медицинской помощью обратились две пассажирки автобуса. После осмотра отпущены домой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Приамурье в ДТП с автобусами и самосвалом пострадали три человека
05:26
 
ПроисшествияУлан-УдэОктябрьский районГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала