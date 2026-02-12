https://ria.ru/20260212/dtp-2073809445.html
В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадали два человека
В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадали два человека - РИА Новости, 12.02.2026
В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадали два человека
Два пассажира автобуса пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей в Улан-Удэ, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T07:04:00+03:00
2026-02-12T07:04:00+03:00
2026-02-12T07:04:00+03:00
происшествия
улан-удэ
октябрьский район
гибдд мвд рф
улан-удэ
октябрьский район
Происшествия, Улан-Удэ, Октябрьский район, ГИБДД МВД РФ
