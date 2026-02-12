https://ria.ru/20260212/dnepr-2073875831.html
Группировка войск "Днепр" уничтожила до 55 военнослужащих ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и 23 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2026
