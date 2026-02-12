Рейтинг@Mail.ru
Махачкалинское "Динамо" разгромило "Сочи" на сборах в Турции
Футбол
 
18:33 12.02.2026
Махачкалинское "Динамо" разгромило "Сочи" на сборах в Турции
Махачкалинское "Динамо" разгромило "Сочи" на сборах в Турции
Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" разгромил "Сочи" на зимних тренировочных сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Махачкалинское "Динамо" разгромило "Сочи" на сборах в Турции

«Динамо» разгромило «Сочи» со счетом 3:0 на сборах в Турции

© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)Болельщики махачкалинского "Динамо"
Болельщики махачкалинского Динамо - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)
Болельщики махачкалинского "Динамо". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" разгромил "Сочи" на зимних тренировочных сборах в Турции.
Встреча, которая прошла в Белеке в формате трех таймов по 40 минут, завершилась со счетом 3:0 в пользу махачкалинцев, в составе которых голы забили Ражаб Магомедов, Мохаммед Аззи и Идар Шумахов.
"Сочи" ушел на зимнюю паузу на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 9 очков. Махачкалинское "Динамо" идет на 13-й позиции с 15 очками.
В следующем матче махачкалинцы 15 февраля сыграют против красноярского "Енисея", "Сочи" в этот же день проведет две встречи против московской "Родины".
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Динамо" из Махачкалы подписало контракт с алжирским футболистом
6 февраля, 21:57
 
ФутболСпортТурцияБелекПервая ЛигаРажаб МагомедовИдар ШумаховСочиДинамо МоскваЕнисейРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
