Махачкалинское "Динамо" разгромило "Сочи" на сборах в Турции
Махачкалинское "Динамо" разгромило "Сочи" на сборах в Турции - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Махачкалинское "Динамо" разгромило "Сочи" на сборах в Турции
Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" разгромил "Сочи" на зимних тренировочных сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
футбол
спорт
турция
белек
первая лига
ражаб магомедов
идар шумахов
сочи
турция
белек
спорт, турция, белек, первая лига, ражаб магомедов, идар шумахов, сочи, динамо москва, енисей, российская премьер-лига (рпл)
Махачкалинское "Динамо" разгромило "Сочи" на сборах в Турции
«Динамо» разгромило «Сочи» со счетом 3:0 на сборах в Турции