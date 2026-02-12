Диабетики войдут в регистр пациентов с хроническими заболеваниями

"Одним из многочисленных заслуг Ивана Ивановича то, что фактически они стартовали, создавая регистр пациентов с сахарным диабетом. И с 1 марта этот регистр погружается в общий национальный регистр уже государственной информационной системы. По-сути мы каждого пациента будем сопровождать индивидуально, видя его во всех программах: ОМС, лекарственного обеспечивания и так далее", - сказал министр в ходе мероприятия.