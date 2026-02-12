https://ria.ru/20260212/diabet-2073949443.html
Диабетики войдут в регистр пациентов с хроническими заболеваниями
Диабетики войдут в регистр пациентов с хроническими заболеваниями - РИА Новости, 12.02.2026
Диабетики войдут в регистр пациентов с хроническими заболеваниями
Сахарный диабет с 1 марта войдет в единый федеральный регистр пациентов с хроническими заболеваниями, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:28:00+03:00
2026-02-12T16:28:00+03:00
2026-02-12T16:34:00+03:00
здоровье - общество
россия
иван дедов
михаил мурашко
владимир путин
российская академия наук
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сахарный диабет с 1 марта войдет в единый федеральный регистр пациентов с хроническими заболеваниями, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в четверг посетил мероприятие по случаю 85-летнего юбилея президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России
, академика, главного внештатного специалиста-эндокринолога Минздрава РФ, члена президиума РАН
, Героя Труда РФ Ивана Дедова
. Накануне президент России Владимир Путин
подписал указ, в котором наградил Дедова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
"Одним из многочисленных заслуг Ивана Ивановича то, что фактически они стартовали, создавая регистр пациентов с сахарным диабетом. И с 1 марта этот регистр погружается в общий национальный регистр уже государственной информационной системы. По-сути мы каждого пациента будем сопровождать индивидуально, видя его во всех программах: ОМС, лекарственного обеспечивания и так далее", - сказал министр в ходе мероприятия.