Диабетики войдут в регистр пациентов с хроническими заболеваниями
16:28 12.02.2026
Диабетики войдут в регистр пациентов с хроническими заболеваниями
Диабетики войдут в регистр пациентов с хроническими заболеваниями
Сахарный диабет с 1 марта войдет в единый федеральный регистр пациентов с хроническими заболеваниями, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сахарный диабет с 1 марта войдет в единый федеральный регистр пациентов с хроническими заболеваниями, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в четверг посетил мероприятие по случаю 85-летнего юбилея президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, академика, главного внештатного специалиста-эндокринолога Минздрава РФ, члена президиума РАН, Героя Труда РФ Ивана Дедова. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, в котором наградил Дедова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
"Одним из многочисленных заслуг Ивана Ивановича то, что фактически они стартовали, создавая регистр пациентов с сахарным диабетом. И с 1 марта этот регистр погружается в общий национальный регистр уже государственной информационной системы. По-сути мы каждого пациента будем сопровождать индивидуально, видя его во всех программах: ОМС, лекарственного обеспечивания и так далее", - сказал министр в ходе мероприятия.
