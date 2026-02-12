МИД делает все для помощи археологу Бутягину, заявила Захарова

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. МИД России делает все возможное, чтобы помочь российскому археологу Александру Бутягину, которого задержали в Польше по требованию Украины, посольство России в Варшаве поддерживает контакты с его адвокатами и родственниками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. Окружной суд Варшавы арестовал его до 4 марта. Бутягин - автор множества научных публикаций. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что он является заведующим сектором отдела античного мира, секретарем археологической комиссии Эрмитажа.