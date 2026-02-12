Рейтинг@Mail.ru
МИД делает все для помощи археологу Бутягину, заявила Захарова - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 12.02.2026 (обновлено: 13:21 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/butyagin-2073866382.html
МИД делает все для помощи археологу Бутягину, заявила Захарова
МИД делает все для помощи археологу Бутягину, заявила Захарова - РИА Новости, 12.02.2026
МИД делает все для помощи археологу Бутягину, заявила Захарова
МИД России делает все возможное, чтобы помочь российскому археологу Александру Бутягину, которого задержали в Польше по требованию Украины, посольство России в... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:45:00+03:00
2026-02-12T13:21:00+03:00
варшава
в мире
россия
мария захарова
александр бутягин
польша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20260127/butyagin-2070655559.html
варшава
россия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
варшава, в мире, россия, мария захарова, александр бутягин, польша, украина
Варшава, В мире, Россия, Мария Захарова, Александр Бутягин, Польша, Украина
МИД делает все для помощи археологу Бутягину, заявила Захарова

Захарова: посольство РФ в Варшаве находится в контакте с адвокатами Бутягина

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. МИД России делает все возможное, чтобы помочь российскому археологу Александру Бутягину, которого задержали в Польше по требованию Украины, посольство России в Варшаве поддерживает контакты с его адвокатами и родственниками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Министерство иностранных дел России продолжает делать все возможное, чтобы помочь российскому археологу, который был задержан в Польше по абсурдным обвинениям, выдвинутым против него Украиной. Мы задействуем весь имеющийся у нас дипломатический инструментарий: представители посольства России в Варшаве оказывают ему всю необходимую помощь в рамках своей компетенции, находятся в постоянном контакте с его адвокатами, помогают в передаче информации его родственникам", - сказала Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики.
Официальный представитель российского МИД добавила, что польской стороне были переданы документы, согласно которым Бутягин проводил археологические раскопки в Крыму "в строгом соответствии с правилами".
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. Окружной суд Варшавы арестовал его до 4 марта. Бутягин - автор множества научных публикаций. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что он является заведующим сектором отдела античного мира, секретарем археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин в сопровождении польской полиции прибывает в районный суд Варшавы - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Друзья Бутягина рассказали, сколько собрали на правовую помощь археологу
27 января, 22:38
 
ВаршаваВ миреРоссияМария ЗахароваАлександр БутягинПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала