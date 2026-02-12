Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия готова расширить присутствие российских СМИ в Буркина-Фасо
15:36 12.02.2026
Лавров: Россия готова расширить присутствие российских СМИ в Буркина-Фасо
Лавров: Россия готова расширить присутствие российских СМИ в Буркина-Фасо
в мире
россия
буркина-фасо
сергей лавров
россия
буркина-фасо
в мире, россия, буркина-фасо, сергей лавров
В мире, Россия, Буркина-Фасо, Сергей Лавров
Лавров: Россия готова расширить присутствие российских СМИ в Буркина-Фасо

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги России и Буркина-Фасо
Флаги России и Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Профильным структурам в РФ можно было бы поручить рассмотрение мер для активизации присутствия российских СМИ в Буркина-Фасо, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
На встрече с министром иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жаном-Мари Траоре глава МИД России отметил, что в условиях информационной войны Запада против государств с независимой политикой важно более тесно сотрудничать в информационной сфере.
"Ряд российских ресурсов представлены и активно работают в Буркина-Фасо, в соседних с вами странах. Можем поручить нашим соответствующим коллегам наметить практические шаги с тем, чтобы эта работа велась более активно и позволяла шире доносить правду о наших подходах до мировой общественности", - сказал российский министр.
Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Глава МИД Буркина-Фасо поблагодарил Россию за помощь его стране
В мире, Россия, Буркина-Фасо, Сергей Лавров
 
 
