12.02.2026
18:10 12.02.2026
Рютте оправдал неявку главы Пентагона на встречу в Брюсселе его занятостью
Рютте оправдал неявку главы Пентагона на встречу в Брюсселе его занятостью
Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что глава Пентагона Пит Хегсет не приехал в Брюссель на встречу глав минобороны стран альянса, потому что у него якобы много... РИА Новости, 12.02.2026
в мире, сша, брюссель, пит хегсет, марк рютте, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Брюссель, Пит Хегсет, Марк Рютте, НАТО, Министерство обороны США
Рютте оправдал неявку главы Пентагона на встречу в Брюсселе его занятостью

Рютте: Хегсет не приехал на встречу в Брюсселе, потому что у него много дел

© REUTERS / Tom NicholsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что глава Пентагона Пит Хегсет не приехал в Брюссель на встречу глав минобороны стран альянса, потому что у него якобы много дел "в другом полушарии".
США понизили уровень своего участия во встрече глав минобороны стран НАТО в Брюсселе, направив на заседание вместо главы Пентагона Пита Хегсета его зама Элбриджа Колби, известного своей антиукраинской позицией.
«
"Вы должны понимать, что США - самая большая страна на планете, самые мощные вооруженные силы, на них приходится 25% мировой экономики. Так что да, они полностью инвестированы в НАТО, в этом нет никаких сомнений, и я не слишком беспокоюсь. Высокопоставленные чиновники в США должны заботиться о своем собственном полушарии и не могут постоянно находиться здесь, в Брюсселе", - заявил он на вопрос журналистов о том, почему он не считает тревожным факт, что министр США проигнорировал встречу в Брюсселе, отправив вместо себя зама.
Флаги Великобритании и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Лопнут по швам". В США назвали страны, где сменится власть из-за России
8 февраля, 01:34
 
