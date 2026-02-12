Рютте оправдал неявку главы Пентагона на встречу в Брюсселе его занятостью

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что глава Пентагона Пит Хегсет не приехал в Брюссель на встречу глав минобороны стран альянса, потому что у него якобы много дел "в другом полушарии".
США понизили уровень своего участия во встрече глав минобороны стран НАТО в Брюсселе, направив на заседание вместо главы Пентагона Пита Хегсета его зама Элбриджа Колби, известного своей антиукраинской позицией.
"Вы должны понимать, что США - самая большая страна на планете, самые мощные вооруженные силы, на них приходится 25% мировой экономики. Так что да, они полностью инвестированы в НАТО, в этом нет никаких сомнений, и я не слишком беспокоюсь. Высокопоставленные чиновники в США должны заботиться о своем собственном полушарии и не могут постоянно находиться здесь, в Брюсселе", - заявил он на вопрос журналистов о том, почему он не считает тревожным факт, что министр США проигнорировал встречу в Брюсселе, отправив вместо себя зама.