Эксперт: Бизнесу нужно переходить на российские корпоративные мессенджеры

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Переход крупного бизнеса на использование российских мессенджеров является одним из эффективных способов обеспечить информационную безопасность внутрикорпоративных коммуникаций, считает руководитель сервиса "Чаты" от "МТС Линк" Андрей Лучицкий.

Он отметил, что многие крупные компании уже ввели запрет на создание рабочих чатов в публичных мессенджерах для своих сотрудников с целью уменьшить риски потери или утечки данных. Рост интереса к своему решению фиксируют и в "МТС Линк", в частности, трафик на сайте мессенджера вырос в три раза с 10 февраля, а число новых регистраций в продукте – в 14 раз.

"После ухода из России иностранных сервисов для бизнеса у крупных компаний появился ряд проблем. Так, некоторые компании, которые продолжают пользоваться иностранными сервисами по старым лицензиям, внезапно потеряли доступ к ним и свои данные. Другие компании перешли на бесплатные или общедоступные сервисы, но в связи с этим сталкиваются с новыми рисками. В рабочем чате в Telegram могут быть уже уволившиеся сотрудники, которые передают информацию конкурирующей компании. В корпоративном же мессенджере такого не может произойти, поскольку бывший сотрудник сразу теряет доступ к платформе после увольнения", - пояснил Лучицкий РИА Новости.

Он добавил, что пользователи публичных мессенджеров также сталкиваются со все новыми способами обмана с стороны мошенников. "Например, популярна схема "подставной руководитель": мошенник описывает выдуманные "проблемы" компании, и вымогает деньги и корпоративную информацию, угрожая сотруднику увольнением или дисциплинарными мерами. С развитием технологии deepfake отличить таких киберпреступников становится все сложнее. В корпоративном решении вы не столкнетесь с злоумышленником, так как на платформу имеют доступ только сотрудники компании и доверенные партнеры или поставщики", - сказал Лучицкий.

В дополнение к запросу на безопасность, по словам эксперта, нужно учитывать потребность в унифицированных коммуникационных решениях. По его мнению, применение разнородных приложений не является экономически целесообразным, поскольку требует приобретения и интеграции отдельных программных продуктов. Пользователи при этом вынуждены постоянно переключаться между ними и многократно авторизовываться.