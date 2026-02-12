Рейтинг@Mail.ru
14:29 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/biznes-2073907343.html
Эксперт: Бизнесу нужно переходить на российские корпоративные мессенджеры
технологии, россия, мтс, telegram
Технологии, Россия, МТС, Telegram

Эксперт: Бизнесу нужно переходить на российские корпоративные мессенджеры

© Getty Images / Uladzimir ZuyeuМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Getty Images / Uladzimir Zuyeu
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Переход крупного бизнеса на использование российских мессенджеров является одним из эффективных способов обеспечить информационную безопасность внутрикорпоративных коммуникаций, считает руководитель сервиса "Чаты" от "МТС Линк" Андрей Лучицкий.
Он отметил, что многие крупные компании уже ввели запрет на создание рабочих чатов в публичных мессенджерах для своих сотрудников с целью уменьшить риски потери или утечки данных. Рост интереса к своему решению фиксируют и в "МТС Линк", в частности, трафик на сайте мессенджера вырос в три раза с 10 февраля, а число новых регистраций в продукте – в 14 раз.
"После ухода из России иностранных сервисов для бизнеса у крупных компаний появился ряд проблем. Так, некоторые компании, которые продолжают пользоваться иностранными сервисами по старым лицензиям, внезапно потеряли доступ к ним и свои данные. Другие компании перешли на бесплатные или общедоступные сервисы, но в связи с этим сталкиваются с новыми рисками. В рабочем чате в Telegram могут быть уже уволившиеся сотрудники, которые передают информацию конкурирующей компании. В корпоративном же мессенджере такого не может произойти, поскольку бывший сотрудник сразу теряет доступ к платформе после увольнения", - пояснил Лучицкий РИА Новости.
Он добавил, что пользователи публичных мессенджеров также сталкиваются со все новыми способами обмана с стороны мошенников. "Например, популярна схема "подставной руководитель": мошенник описывает выдуманные "проблемы" компании, и вымогает деньги и корпоративную информацию, угрожая сотруднику увольнением или дисциплинарными мерами. С развитием технологии deepfake отличить таких киберпреступников становится все сложнее. В корпоративном решении вы не столкнетесь с злоумышленником, так как на платформу имеют доступ только сотрудники компании и доверенные партнеры или поставщики", - сказал Лучицкий.
В дополнение к запросу на безопасность, по словам эксперта, нужно учитывать потребность в унифицированных коммуникационных решениях. По его мнению, применение разнородных приложений не является экономически целесообразным, поскольку требует приобретения и интеграции отдельных программных продуктов. Пользователи при этом вынуждены постоянно переключаться между ними и многократно авторизовываться.
"В России перед разработчиками корпоративных мессенджеров стояла сложная задача. С одной стороны, необходимо создание системы унифицированных коммуникаций, которая интегрирует рабочую переписку, аудио- и видеозвонки, а также инструменты для совместной деятельности. С другой стороны, значительная часть пользователей уже привыкли к публичных приложениям, таким как Telegram и WhatsApp. Однако российские разработчики учитывают интересы таких пользователей при развитии цифровых продуктов: сотрудникам должно быть удобно пользоваться. Поэтому сейчас на рынке есть качественные зрелые решения с использованием ИИ, современными протоколами шифрования и фильтрацией DDoS-атак", - резюмировал Лучицкий.
 
