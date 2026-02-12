Рейтинг@Mail.ru
Бестемьянова назвала своего фаворита на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
09:39 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/bestemyanova-2073825744.html
Бестемьянова назвала своего фаворита на Олимпиаде
Бестемьянова назвала своего фаворита на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Бестемьянова назвала своего фаворита на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с РИА Новости выразила надежду на то, что американский фигурист Илья Малинин хорошо... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T09:39:00+03:00
2026-02-12T09:39:00+03:00
фигурное катание
спорт
наталья бестемьянова
илья малинин
зимние олимпийские игры 2026
юма кагияма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69825/30/698253065_0:241:2730:1777_1920x0_80_0_0_e2c36ffe410516de077c37280afc7b8a.jpg
https://ria.ru/20260211/gumennik-2073717340.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69825/30/698253065_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_23608e1ccd53135ea82c127046330db8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, наталья бестемьянова, илья малинин, зимние олимпийские игры 2026, юма кагияма
Фигурное катание, Спорт, Наталья Бестемьянова, Илья Малинин, Зимние Олимпийские игры 2026, Юма Кагияма
Бестемьянова назвала своего фаворита на Олимпиаде

Бестемьянова заявила, что надеется на победу фигуриста Малинина на Олимпиаде

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНаталья Бестемьянова
Наталья Бестемьянова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с РИА Новости выразила надежду на то, что американский фигурист Илья Малинин хорошо исполнит произвольную программу и выиграет Олимпиаду.
Во вторник фигуристы представили короткие программы на Играх в Италии. Малинин получил 108,16 балла и занял лидирующую позицию. На втором месте идет японец Юма Кагияма (103,07 балла). Третью строчку занимает представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (102,55). Россиянин Петр Гуменник набрал 86,72 балла и располагается на 12-й строчке.
«
"По технической оценке Илья впереди планеты всей. Он абсолютно прекрасен атлетически, роскошен в музыке. Все здорово. Не думаю, что мы увидим какие-то сюрпризы завтра. Я надеюсь, Илья сможет откататься как следует и выиграть Олимпийские игры", - сказала Бестемьянова.
Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Чего реально добьется Гуменник на Олимпиаде? Все козыри русского фигуриста
11 февраля, 18:00
 
Фигурное катаниеСпортНаталья БестемьяноваИлья МалининЗимние Олимпийские игры 2026Юма Кагияма
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала