Бестемьянова назвала своего фаворита на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с РИА Новости выразила надежду на то, что американский фигурист Илья Малинин хорошо... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
фигурное катание
спорт
наталья бестемьянова
илья малинин
зимние олимпийские игры 2026
юма кагияма
Бестемьянова назвала своего фаворита на Олимпиаде
