Каждый шестой человек в мире бесплоден, заявили в Сеченовском университете

Врач Королев: каждый шестой человек в мире считается бесплодным
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Каждый шестой человек в мире считается бесплодным, проблема коснулась 17,6% популяции, заявил РИА Новости врач-уролог, андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Королев.
День репродуктивного здоровья отмечается по всему миру 12 февраля.
"Согласно последним данным, 17,6% популяции во всем мире считается бесплодными. То есть каждый шестой человек – женщина или мужчина - бесплоден. Что касается мужской составляющей в зачатии, то я бы сказал, это все-таки 50%", - сказал Королев.
Он добавил, что причины бесплодия у мужчин – это генетические аномалии, варикоцеле, ожирение и сопутствующие заболевания, например, артериальная гипертензия и сахарный диабет.