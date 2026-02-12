Каждый шестой человек в мире бесплоден, заявили в Сеченовском университете

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Каждый шестой человек в мире считается бесплодным, проблема коснулась 17,6% популяции, заявил РИА Новости врач-уролог, андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Королев.

"Согласно последним данным, 17,6% популяции во всем мире считается бесплодными. То есть каждый шестой человек – женщина или мужчина - бесплоден. Что касается мужской составляющей в зачатии, то я бы сказал, это все-таки 50%", - сказал Королев.