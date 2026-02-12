Рейтинг@Mail.ru
Белоусов вручил госнаграды бойцам группировки войск "Южная"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 12.02.2026 (обновлено: 15:06 12.02.2026)
Белоусов вручил госнаграды бойцам группировки войск "Южная"
Белоусов вручил госнаграды бойцам группировки войск "Южная"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений беспилотных систем группировки войск "Южная" и вручил государственные... РИА Новости, 12.02.2026
Белоусов вручил госнаграды бойцам группировки войск "Южная"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов бойцам группировки войск "Южная"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов бойцам группировки войск "Южная"
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений беспилотных систем группировки войск "Южная" и вручил государственные награды, сообщило Минобороны России.
Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск.
«
"Глава российского военного ведомства высоко оценил результаты боевой работы подразделений (войск беспилотных систем - ред.) группировки войск и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды", - сообщили в Минобороны.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Белоусову доложили о готовности нового беспилотника
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Андрей Белоусов
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
