Белоусов вручил госнаграды бойцам группировки войск "Южная"
Белоусов вручил госнаграды бойцам группировки войск "Южная"
Белоусов вручил госнаграды бойцам группировки войск "Южная"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений беспилотных систем группировки войск "Южная" и вручил государственные... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:56:00+03:00
2026-02-12T14:56:00+03:00
2026-02-12T15:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
Новости
ru-RU
