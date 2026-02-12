Российские военные создали новую систему закрытой связи

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск разработали мобильный комплект для обеспечения закрытой связи, сообщили в Минобороны.

"Главе российского военного ведомства ( Андрею Белоусову . — Прим. ред.) был представлен <...> опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи", — говорится в заявлении.

Министру показали забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, используемые для прикрытия штурмовиков и путей подвоза провизии и снарядов, а также БПЛА и наземные робототехнические комплексы.

"Белоусову доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов", — отметили в ведомстве.