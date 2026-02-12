https://ria.ru/20260212/belousov-2073922555.html
Российские военные создали новую систему закрытой связи
Подразделения Южной группировки войск разработали мобильный комплект для обеспечения закрытой связи, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.02.2026
Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск
🔹 Министру показали опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи.
🔹 В подразделения беспилотных систем поставили оборудование 3D-печати.
🔹 Белоусову доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа для ретрансляции сигнала радиосвязи.
🔹 Представили забрасываемые передатчики помех FPV-дронов для прикрытия маршрутов движения штурмовых групп и путей подвоза.
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск разработали мобильный комплект для обеспечения закрытой связи, сообщили в Минобороны.
"Главе российского военного ведомства (Андрею Белоусову
. — Прим. ред.) был представлен <...> опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи", — говорится в заявлении.
Министру показали забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, используемые для прикрытия штурмовиков и путей подвоза провизии и снарядов, а также БПЛА и наземные робототехнические комплексы.
"Белоусову доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов", — отметили в ведомстве.
Во время посещения командного пункта одного из соединений группировки "Юг" министр заслушал доклады командования и вручил госнаграды отличившимся военнослужащим.