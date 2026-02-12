https://ria.ru/20260212/belorussiya-2074030503.html
Сборная Белоруссии узнала соперников по Лиге наций
Сборная Белоруссии узнала соперников по Лиге наций - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Сборная Белоруссии узнала соперников по Лиге наций
Сборная Белоруссии по футболу встретится с командами Албании, Финляндии и Сан-Марино в дивизионе С футбольной Лиги наций. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T21:19:00+03:00
2026-02-12T21:19:00+03:00
2026-02-12T21:19:00+03:00
футбол
белоруссия
латвия
гибралтар
лига наций
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902942410_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_9b75cc61dd3ce164dc8de01e94cf930e.jpg
https://ria.ru/20260212/gruzija-2074025393.html
белоруссия
латвия
гибралтар
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902942410_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c744ba84b286b06934a989b0db9d17ff.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, латвия, гибралтар, лига наций, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Белоруссия, Латвия, Гибралтар, Лига Наций, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
Сборная Белоруссии узнала соперников по Лиге наций
Сборная Белоруссии встретится с албанцами и финнами в Лиге наций дивизиона C
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сборная Белоруссии по футболу встретится с командами Албании, Финляндии и Сан-Марино в дивизионе С футбольной Лиги наций.
По итогам жеребьевки, которая прошла в четверг в Брюсселе, команды попали в группу 1.
Результаты жеребьевки остальных групп лиг С и D:
группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия/Гибралтар;
группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдавия;
группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург/Мальта;
Группа 1: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург, Андорра;
группа 2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн.
Сборная России не примет участия в турнире. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.