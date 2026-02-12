Сборная Белоруссии узнала соперников по Лиге наций

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сборная Белоруссии по футболу встретится с командами Албании, Финляндии и Сан-Марино в дивизионе С футбольной Лиги наций.

По итогам жеребьевки, которая прошла в четверг в Брюсселе, команды попали в группу 1.

Результаты жеребьевки остальных групп лиг С и D:

Лига С

группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия/Гибралтар;

группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдавия;

группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург/Мальта;

Лига D

Группа 1: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург, Андорра;

группа 2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн.