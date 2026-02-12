Рейтинг@Mail.ru
18:45 12.02.2026
Калашников: Союзное государство обобщит миграционную повестку
Калашников: Союзное государство обобщит миграционную повестку
2026-02-12T18:45:00+03:00
2026-02-12T18:45:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
москва
леонид калашников
олег гайдукевич
2026
россия, москва, леонид калашников, олег гайдукевич
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Москва, Леонид Калашников, Олег Гайдукевич
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Союзное государство обобщит миграционную повестку, сообщил заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Данная тема поднималась в четверг в Москве на заседании комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками.
"Мы свою повестку миграционную обобщим, посмотрим, проанализируем, наполним каким-то дополнительным содержанием. Почему для нас это важно? Мы над этим вопросом работаем уже несколько лет", – отметил Калашников.
Член комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Олег Гайдукевич считает, что России надо присмотреться к белорусскому опыту и законодательству по миграционным вопросам.
"У нас оно достаточно жесткое. Очень быстро мы принимаем меры в отношении тех, кто приехал и нарушает законодательство. Однако добропорядочные граждане из любой страны не чувствуют, что им не рады", – подчеркнул Гайдукевич.
Он добавил, что в этом вопросе будут искать подходы, и это стало одной из тем обсуждения на комиссии.
"И мы без каких-то красивых слов будем предлагать реальные механизмы законодательные, чтобы в этом вопросе было больше порядка", – заключил Гайдукевич.
Сенатор Сергей Рачков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Рачков: у Союзного государства большая международная повестка
Вчера, 18:44
 
