Калашников: Союзное государство обобщит миграционную повестку

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Союзное государство обобщит миграционную повестку, сообщил заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Данная тема поднималась в четверг в Москве на заседании комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками.

"Мы свою повестку миграционную обобщим, посмотрим, проанализируем, наполним каким-то дополнительным содержанием. Почему для нас это важно? Мы над этим вопросом работаем уже несколько лет", – отметил Калашников.

Член комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Олег Гайдукевич считает, что России надо присмотреться к белорусскому опыту и законодательству по миграционным вопросам.

"У нас оно достаточно жесткое. Очень быстро мы принимаем меры в отношении тех, кто приехал и нарушает законодательство. Однако добропорядочные граждане из любой страны не чувствуют, что им не рады", – подчеркнул Гайдукевич.

Он добавил, что в этом вопросе будут искать подходы, и это стало одной из тем обсуждения на комиссии.