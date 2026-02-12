Рачков: у Союзного государства большая международная повестка

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. У Союзного государства в этом году большая повестка связана с международными мероприятиями, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связи с соотечественниками Сергей Рачков.

Данная тема поднималась в четверг в Москве на заседании комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками.

"У Союзного государства большая повестка в этом году, связанная с международными мероприятиями. Также впервые в официальном плане будут обсуждаться некоторые международные события в контексте наших интересов. То есть обменяемся мнениями о той ситуации, которая сегодня складывается в мире, о тех вызовах и угрозах для Беларуси и России", – отметил Рачков.

Он добавил, что год начался в международных отношениях очень динамично, неожиданно и противоречиво. Помимо рассмотрения хода реализации концепции миграционной политики в Союзном государстве, будет рассматриваться опыт наблюдения за выборами и референдумами в иностранных государствах, а также то, каким образом Союзное государство сможет поддерживать дружественные страны.

Рачков подчеркнул, что Союзное государство должно проконтролировать, чтобы миграционная политика обеспечивала национальную безопасность Беларуси и России.

"Экономическая составляющая, структура населения в Беларуси, а также в России такая, что мы не можем обойтись без иностранной трудовой силы, рабочей силы. Поэтому мы должны очень внимательно сейчас раскрывать потенциал, экономический потенциал этих людей", – добавил Рачков.