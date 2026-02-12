https://ria.ru/20260212/belorussiya-2074006040.html
Рачков: у Союзного государства большая международная повестка
12.02.2026
Рачков: у Союзного государства большая международная повестка
У Союзного государства в этом году большая повестка связана с международными мероприятиями, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
москва
союзное государство
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. У Союзного государства в этом году большая повестка связана с международными мероприятиями, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связи с соотечественниками Сергей Рачков.
Данная тема поднималась в четверг в Москве на заседании комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками.
"У Союзного государства большая повестка в этом году, связанная с международными мероприятиями. Также впервые в официальном плане будут обсуждаться некоторые международные события в контексте наших интересов. То есть обменяемся мнениями о той ситуации, которая сегодня складывается в мире, о тех вызовах и угрозах для Беларуси и России", – отметил Рачков.
Он добавил, что год начался в международных отношениях очень динамично, неожиданно и противоречиво. Помимо рассмотрения хода реализации концепции миграционной политики в Союзном государстве, будет рассматриваться опыт наблюдения за выборами и референдумами в иностранных государствах, а также то, каким образом Союзное государство сможет поддерживать дружественные страны.
Рачков подчеркнул, что Союзное государство должно проконтролировать, чтобы миграционная политика обеспечивала национальную безопасность Беларуси и России.
"Экономическая составляющая, структура населения в Беларуси, а также в России такая, что мы не можем обойтись без иностранной трудовой силы, рабочей силы. Поэтому мы должны очень внимательно сейчас раскрывать потенциал, экономический потенциал этих людей", – добавил Рачков.
Он заключил, что для реализации концепции миграционной политики Союзного государства выполняется план мероприятий. Он рассчитан до 2026 года. Отмечается, что соответствующие структуры в четверг приступили к разработке плана на следующий период почти на пять лет.