Торгпред России в Белоруссии рассказал о сотрудничестве между странами - РИА Новости, 12.02.2026
14:39 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/belorussiya-2073917560.html
Торгпред России в Белоруссии рассказал о сотрудничестве между странами
Торгово-экономическое сотрудничество России и Белоруссии достигло рекордных масштабов, рассказал в рамках серии "Интервью с торгпредом" торговый представитель... РИА Новости, 12.02.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
Торгпред России в Белоруссии рассказал о сотрудничестве между странами

Золотарев: cотрудничество России и Белоруссии достигло рекордных масштабов

Государственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество России и Белоруссии достигло рекордных масштабов, рассказал в рамках серии "Интервью с торгпредом" торговый представитель России в Белоруссии Юрий Золотарев, его цитирует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
"Российский экспортный центр и Минпромторг России продолжают серию "Интервью с торгпредом". В бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ теперь доступно интервью с торговым представителем России в Беларуси Юрием Золотаревым. Торгпредство реализует торгово-экономическую, инвестиционную и научно-техническую часть договора на основе среднесрочного странового плана действий. Этот план формируется совместно и утверждается Минпромторгом России", - говорится в сообщении.
Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Бренд "Сделано в России" открывает двери на международные рынки
14 января, 18:18
В марте 2025 года исполнилось 30 лет с момента создания торгового представительства Российской Федерации в Белоруссии. Основная миссия торгпредства - продвижение российской промышленной продукции на белорусский рынок. За отчетный период специалисты обработали более 900 запросов от экспортеров, организовали свыше 70 мероприятий, включая бизнес-миссии и выставки, среди которых - пилотная промышленная выставка "Иннопром" в Минске, посвященная машиностроению, автоматизации и ИИ.
"Торгово-экономическое сотрудничество России и Беларуси достигло рекордных масштабов: в 2024 году товарооборот превысил 50,1 миллиарда долларов, увеличившись в 10,5 раз по сравнению с 1995 годом. Беларусь входит в топ-5 торговых партнеров России, а доля РФ в белорусском экспорте выросла до 60–70%. Уникальный формат Союзного государства способствует формированию "бесшовной экономики": созданы общие рынки, единые правила сертификации, внедряется электронная цифровая подпись, запущен единый рынок электроэнергии", – рассказал Золотарев.
Особое внимание уделяется импортозамещению и совместным технологическим проектам. Подписаны декреты о взаимопризнании комплектующих и доступе к господдержке. Российские компании активно участвуют в белорусских СЭЗ, включая "Великий камень", где действуют льготные налоговые режимы. Популярны и цифровые каналы: маркетплейсы "Вайлдберриз" и "Озон" усиливают присутствие, обеспечивая быструю доставку и расширение ассортимента.
Торговое представительство - это государственный орган, который входит в состав российской дипломатической миссии и занимается развитием двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества.
"База знаний экспортера" - это бесплатная мультимедийная библиотека, в которой бизнес может найти более 400 эксклюзивных материалов, включая свыше 100 текстовых публикаций и более 500 часов видеоконтента по ключевым вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.
Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".
Российский экспортный центр представил на международной выставке UzBuil национальную экспозицию под брендом Made in Russia - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
РЭЦ представил бренд Made in Russia на строительной выставке в Ташкенте
11 февраля, 12:58
 
Россия Белоруссия Минск Российский экспортный центр (РЭЦ) Экономика
 
 
