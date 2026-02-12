В Госдуме хотят увеличить компенсацию за просрочку доставки багажа

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить выплату компенсации за просрочку доставки багажа до 200 рублей за каждый час просрочки.

Депутаты напомнили, что число случаев просрочки доставки багажа или груза в пункт назначения увеличилось в 2025 году в связи с ростом пассажиропотока, а текущий размер компенсации (100 рублей в час) часто не покрывает минимальные расходы на предметы первой необходимости при неприбытии багажа и не формирует достаточного стимулирующего эффекта для перевозчиков, что приводит к росту претензионных и судебных споров о взыскании штрафа и убытков сверх него.