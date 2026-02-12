Рейтинг@Mail.ru
"Атлетико" — "Барселона": смотреть онлайн матч Кубка Испании 12 февраля
22:00 12.02.2026
"Атлетико" — "Барселона": смотреть онлайн матч Кубка Испании 12 февраля
В четверг "Барселона" в гостях встретится с "Атлетико" в матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.
спорт, кубок испании, атлетико (мадрид), барселона, анонсы и трансляции матчей
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В четверг "Барселона" в гостях встретится с "Атлетико" в матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.

Во сколько начало

Встреча состоится в Мадриде и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна на онлайн-платформе Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Кубок Испании
12 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Атлетико Мадрид
4 : 0
Барселона
06‎’‎ • Эрик Гарсия (А)
14‎’‎ • Антуан Гризманн
(Науэль Молина)
33‎’‎ • Адемола Лукман
(Хулиан Альварес)
45‎’‎ • Хулиан Альварес
(Адемола Лукман)
