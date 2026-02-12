https://ria.ru/20260212/atletiko-barselona-smotret-onlayn-2074010153.html
"Атлетико" — "Барселона": смотреть онлайн матч Кубка Испании 12 февраля
В четверг "Барселона" в гостях встретится с "Атлетико" в матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
футбол
спорт
кубок испании
атлетико (мадрид)
барселона
анонсы и трансляции матчей
спорт, кубок испании, атлетико (мадрид), барселона, анонсы и трансляции матчей
