МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В 90-е для многих россиян переезд в США был несбыточной мечтой. Жить по ту сторону океана — что может быть лучше? Оказалось, что в США многие грезили о том же, только наоборот.

Почему они решились променять "американскую мечту" на жизнь в России?

Ситуация стала ухудшаться

Александр Луцик родился и вырос в Нью-Йорке. Его папа — американец, а мать — русская. В Штатах парень оставаться не собирался и после окончания университета поехал в Россию. По его словам, здесь выше качество жизни, а также проживают родственники по материнской линии. Получив вид на жительство в упрощенном порядке, молодой человек подал заявление на российское гражданство.

Александр поделился своими впечатлениями о родном городе, отметив, что, хотя Нью-Йорк у многих ассоциируется с красивой картинкой, реальность иная.

"В моем детстве, в начале 2000-х годов, там действительно было хорошо, — говорит он в беседе с RT. — Но с годами ситуация стала ухудшаться: на улицах появилось очень много бомжей, наркоманов, голых людей, шизофреников, просто каких-то неадекватов. Кругом, в том числе в транспорте, грязно".

Эйфория от новой жизни

Александр раньше навещал родственников и всегда чувствовал себя комфортнее в российских городах.

"Если сравнивать с Нью-Йорком, то это небо и земля. Он сильно проигрывает по качеству жизни российским городам", — отмечает он.

Луцик также подчеркнул, что, несмотря на ситуацию со специальной военной операцией , он чувствует себя в России более защищенным и уверен, что государство оберегает свой народ. Кроме того, он ценит искренность русских людей.

После переезда Александр поселился в московской квартире матери, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и начал развивать бизнес на маркетплейсах. Он также ухаживает за бабушкой и помогает тете, имеющей инвалидность.

Александр рассказал, что, когда он только переехал в мае 2025-го, испытывал эйфорию от новой жизни. Однако с наступлением зимы ему пришлось столкнуться с непривычным холодом, что, впрочем, не заставило его изменить решение о переезде. Он планирует навещать отца в США , но жизнь строить в России.

"Мама с детства учила меня говорить на русском языке. К тому же она всегда делала акцент на том, чтобы мы общались с нашими родственниками в России, — говорит он. — Мы всегда созванивались, поздравляли друг друга с праздниками. Отец в этом смысле совсем другой. И мне очень нравилась всегда вот эта душевность в русских людях".

Именно эта черта и близость с любящими людьми, по его словам, и стали главной причиной, чтобы изменить свою жизнь и переехать в Россию.

"Сам, ручками работать!"

Джастас Уолкер — удивительный человек, чья судьба прочно связалась с Россией почти тридцать лет назад. Уроженец США, он однажды приехал в нашу страну с родителями-миссионерами, и этой поездки оказалось достаточно, чтобы влюбиться в страну навсегда. Вернувшись в Америку, он мечтал скорее вернуться обратно.

Чтобы приблизиться к своей цели, он стал искать друзей из России и усердно учил язык. В конце концов решился на переезд.

Первым городом, где он обосновался, стал Красноярск. Здесь он пробовал себя в самых разных ипостасях: преподавал английский, основал звукозаписывающую студию и, как с улыбкой признается сам, даже торговал нелегальными айфонами.

Но настоящее призвание нашло его позже — в фермерстве! Переехав с женой и детьми на Алтай и купив там землю, Джастас с головой погрузился в сельское хозяйство . Его деловой подход вызывает уважение: это настоящий предприниматель, поднявший малоприбыльное дело с нуля.

Свою первую ферму под Красноярском он начинал с нескольких коз, построив для них небольшой сарай. Вместо того чтобы жаловаться, он сам освоил по интернету рецепты сыра, в частности моцареллы, и начал его производить.

"Сам, ручками работать, ножками ходить", — с восхищением пишут о нем в русскоязычном сегменте интернета.

Помогает русским фермерам

Сегодня к нему часто приезжают люди, мечтающие о своем деле, — за советом и опытом. Он всегда готов помочь, вспоминая, как сам когда-то нуждался в поддержке.

Уолкера удивляет одна вещь: почему некоторые русские, обладая огромным потенциалом, часто склонны жаловаться и ждать помощи со стороны. Он уверен: нужно начинать делать все самому — и демонстрирует это своим примером.