Снегопад не нарушил работу аэропортов столичного региона
Снегопад не нарушил работу аэропортов столичного региона
Все аэропорты столичного региона работают штатно на фоне снегопада, отмен рейсов по метеоусловиям нет, пять рейсов задержаны более чем на два часа, сообщили в... РИА Новости, 12.02.2026
Снегопад не нарушил работу аэропортов столичного региона
Аэропорты столичного региона работают штатно, отмен рейсов по метеоусловиям нет