Рейтинг@Mail.ru
Снегопад не нарушил работу аэропортов столичного региона - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 12.02.2026 (обновлено: 15:33 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/aeroporty-2073935315.html
Снегопад не нарушил работу аэропортов столичного региона
Снегопад не нарушил работу аэропортов столичного региона - РИА Новости, 12.02.2026
Снегопад не нарушил работу аэропортов столичного региона
Все аэропорты столичного региона работают штатно на фоне снегопада, отмен рейсов по метеоусловиям нет, пять рейсов задержаны более чем на два часа, сообщили в... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:26:00+03:00
2026-02-12T15:33:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
снегопад в москве
россия
москва
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31500/72/315007283_0:42:1601:942_1920x0_80_0_0_36be032f778d900843cccf847b861ac9.jpg
https://ria.ru/20260212/sneg-2073881335.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31500/72/315007283_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_10b49fa2d46f46a25d2106c2cb21af4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снегопад в москве, россия, москва, шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), домодедово (аэропорт), михаил леус
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Снегопад в Москве, Россия, Москва, Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Михаил Леус
Снегопад не нарушил работу аэропортов столичного региона

Аэропорты столичного региона работают штатно, отмен рейсов по метеоусловиям нет

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Все аэропорты столичного региона работают штатно на фоне снегопада, отмен рейсов по метеоусловиям нет, пять рейсов задержаны более чем на два часа, сообщили в Росавиации.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве ожидается до 15-20% от месячной нормы осадков.
«
"Сейчас все воздушные гавани работают штатно. По данным на 15:00 мск отмененных по причине неблагоприятных метеоусловий рейсов нет; задержаны на срок более двух часов пять рейсов", - говорится в сообщении.
Уходов самолетов на запасной аэродром не зафиксировано, ситуация в терминалах столичных аэропортов остается спокойной, сложностей с выдачей багажа нет.
Росавиация рекомендует следить за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков и оценить возможности для альтернативных вариантов прибытия в пункт назначения.
Прохожие во время снегопада в Парке Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Синоптик рассказал о росте сугробов в Москве
Вчера, 12:42
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Снегопад в МосквеРоссияМоскваШереметьево (аэропорт)Внуково (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Михаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала