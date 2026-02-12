Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты московского авиаузла работают штатно - РИА Новости, 12.02.2026
14:34 12.02.2026 (обновлено: 14:35 12.02.2026)
Аэропорты московского авиаузла работают штатно
Все аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме на фоне снегопада в столице, подтвердили РИА Новости в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и... РИА Новости, 12.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт "Внуково"
Аэропорт "Внуково". Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Все аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме на фоне снегопада в столице, подтвердили РИА Новости в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве ожидается до 15-20% от месячной нормы осадков.
Москвичам посоветовали использовать метро на фоне снегопада
Вчера, 14:23
"Аэропорт "Домодедово" работает штатно, рейсы принимаются и отправляются по расписанию. Незначительные корректировки расписания до 30 мину могут быть связаны с закрытием взлетно-посадочной полосы на очистку. Воздушные суда перед вылетом проходят антиобледенительную очистку. В аэропорту созданы запасы реагентов", - рассказал представитель аэропорта.
В "Жуковском" также подтвердили штатную работу аэропорта в условиях снегопада. Там отметили, что наземные службы были приведены в режим повышенной готовности, случаев нарушения расписания обслуживания рейсов по погодным условиям не зафиксировано.
"МАШ (международный аэропорт "Шереметьево" - ред.) работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе авиагавани.
Справочная служба аэропорта "Внуково" также подтвердила, что аэропорт работает штатно и проблем с обслуживанием рейсов на фоне снегопада нет.
Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Москве
Вчера, 08:57
 
МоскваМихаил ЛеусШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Снегопад в Москве
 
 
