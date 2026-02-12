Аэропорты московского авиаузла работают штатно

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Все аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме на фоне снегопада в столице, подтвердили РИА Новости в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве ожидается до 15-20% от месячной нормы осадков.

« "Аэропорт " Домодедово " работает штатно, рейсы принимаются и отправляются по расписанию. Незначительные корректировки расписания до 30 мину могут быть связаны с закрытием взлетно-посадочной полосы на очистку. Воздушные суда перед вылетом проходят антиобледенительную очистку. В аэропорту созданы запасы реагентов", - рассказал представитель аэропорта.

В "Жуковском" также подтвердили штатную работу аэропорта в условиях снегопада. Там отметили, что наземные службы были приведены в режим повышенной готовности, случаев нарушения расписания обслуживания рейсов по погодным условиям не зафиксировано.

« "МАШ (международный аэропорт " Шереметьево " - ред.) работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе авиагавани.