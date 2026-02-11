Рейтинг@Mail.ru
В Магадане никто не пострадал после землетрясения в Охотском море - РИА Новости, 11.02.2026
17:19 11.02.2026
В Магадане никто не пострадал после землетрясения в Охотском море
В Магадане никто не пострадал после землетрясения в Охотском море - РИА Новости, 11.02.2026
В Магадане никто не пострадал после землетрясения в Охотском море
Землетрясение, произошедшее в 300 километрах от Магадана и ощущавшееся в городе, обошлось без разрушений, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 11.02.2026
В Магадане никто не пострадал после землетрясения в Охотском море

Землетрясение в 300 километрах от Магадана обошлось без разрушений

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Магадан
Магадан - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 11 фев - РИА Новости. Землетрясение, произошедшее в 300 километрах от Магадана и ощущавшееся в городе, обошлось без разрушений, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по региону.
Землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера в Охотском море в 310 километрах от Магадана зафиксировали онлайн-сервисы. Жители в социальных сетях сообщают, что ощутили подземные толчки в разных частях города, в пригороде и в селе Талон.
"Эпицентр находился в 229 километрах юго-восточнее посёлка Охотск Хабаровского края и в 300 километрах юго-западнее столицы Магаданской области. Ощущалось незначительные толчки в Магадане и некоторых населённых пунктах Магаданской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщает ГУМЧС.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Отголоски землетрясения на Кубани дошли до Крыма
10 февраля, 11:36
 
ПроисшествияМагаданМагаданская областьРоссияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
