https://ria.ru/20260211/zemletrjasenie-2073711830.html
В Магадане никто не пострадал после землетрясения в Охотском море
В Магадане никто не пострадал после землетрясения в Охотском море - РИА Новости, 11.02.2026
В Магадане никто не пострадал после землетрясения в Охотском море
Землетрясение, произошедшее в 300 километрах от Магадана и ощущавшееся в городе, обошлось без разрушений, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:19:00+03:00
2026-02-11T17:19:00+03:00
2026-02-11T17:19:00+03:00
происшествия
магадан
магаданская область
россия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049824199_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_5e54e7c27b86916896c9db0913ab0efa.jpg
https://ria.ru/20260210/zemletryasenie-2073399425.html
магадан
магаданская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049824199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_978954ed4c9514eed6d2516e467a9bcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, магаданская область, россия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Магадан, Магаданская область, Россия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В Магадане никто не пострадал после землетрясения в Охотском море
Землетрясение в 300 километрах от Магадана обошлось без разрушений