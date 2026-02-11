https://ria.ru/20260211/zemletrjasenie-2073666096.html
В Магадане ощутили землетрясение, произошедшее в Охотском море
В Магадане ощутили землетрясение, произошедшее в Охотском море - РИА Новости, 11.02.2026
В Магадане ощутили землетрясение, произошедшее в Охотском море
Землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера произошло в Охотском море, жители Магадана в социальных сетях сообщают о том, что ощутили подземные толчки. РИА Новости, 11.02.2026
