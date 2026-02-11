Рейтинг@Mail.ru
15:13 11.02.2026
В Магадане ощутили землетрясение, произошедшее в Охотском море
В Магадане ощутили землетрясение, произошедшее в Охотском море
Землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера произошло в Охотском море, жители Магадана в социальных сетях сообщают о том, что ощутили подземные толчки. РИА Новости, 11.02.2026
Происшествия, Магадан, Охотское море, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В Магадане ощутили землетрясение, произошедшее в Охотском море

В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 5,6

© РИА Новости / Александр Крылов
Вид на город Магадан
© РИА Новости / Александр Крылов
Перейти в медиабанк
Вид на город Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 11 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера произошло в Охотском море, жители Магадана в социальных сетях сообщают о том, что ощутили подземные толчки.
По данным онлайн-сервисов, землетрясение магнитудой 5,6 произошло на глубине 10 километров, в 310 километрах от Магадана в Охотском море. Жители города сообщают в соцсетях о подземных толчках, ощущавшихся в разных районах Магадана, в пригороде и в поселке Талон.
"У нас вся семья ощутила землетрясение. Я была уже дома, серьезно тряхнуло. Муж на работе, говорит, шкафы качались, люди испугались. Но длилось это недолго, сейчас все спокойно", - сообщила РИА Новости одна из жительниц Магадана.
