Заигрыш в 2026 году: что за праздник, традиции и обычаи
Заигрыш 2026: какого числа, традиции и обычаи второго дня Масленицы
Заигрыш в 2026 году: что за праздник, традиции и обычаи
С 16 по 22 февраля 2026 года в России будут отмечать Масленицу. Каждый день этой праздничной недели имеет свое название и несет особый смысл. Почему вторник... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:41:00+03:00
2026-02-11T16:41:00+03:00
2026-02-11T18:19:00+03:00
2026
МОСКВА — РИА Новости. С 16 по 22 февраля 2026 года в России будут отмечать Масленицу. Каждый день этой праздничной недели имеет свое название и несет особый смысл. Почему вторник получил имя Заигрыш, в чем его особенности и как принято его отмечать — в материале РИА Новости.
Когда отмечают Заигрыш в 2026 году
Заигрыш традиционно является вторым днем масленичной недели. В 2026 году Масленицу будут отмечать с 16 по 22 февраля. А значит, Заигрыш выпадет на 17 число.
Даты Заигрыша по годам 2024–2030
Год
Масленица (неделя)
Заигрыш (2-й день)
2024
11–17 марта
12 марта, вторник
2025
24 февраля – 2 марта
25 февраля, вторник
2026
16–22 февраля
17 февраля, вторник
2027
8–14 марта
9 марта, вторник
2028
21–27 февраля
22 февраля, вторник
2029
12–18 февраля
13 февраля, вторник
2030
4–10 марта
5 марта, вторник
Такой праздник, как Заигрыш, символизирует собой начало масленичных гуляний, которые начинались как раз во второй день недели. Это время считается подходящим для различных активных игр и развлечений.
Само слово "заигрыш" может иметь несколько значений. Прежде всего, оно происходит от слова "заигрывать", то есть "веселить", "завлекать". Однако его можно трактовать и как заигрывание, то есть оказание знаков внимания представителям противоположного пола. Дело в том, что именно на второй день Масленицы нередко выбирали женихов и невест, то есть девушки и молодые люди заигрывали друг с другом.
Традиции и обычаи Заигрыша
Как и у любого другого масленичного дня, у Заигрыша имеются свои традиции и обычаи.
Заигрыш традиционно считался на Руси днем сватовства. Как парни присматривались к будущим невестам и “заигрывали” с ними, так и девушки рассматривали кандидатуры потенциальных женихов.
Народные гулянья и забавы
Народных забав и игр в этот день было много, их главной целью являлось веселье. Накануне обязательно строили ледяные горки, с которых принято было кататься всем без исключения. Делалось это, чтобы "не обидеть Масленицу" и привлечь к себе удачу на весь грядущий год.
Во главе стола в этот день, конечно, были блины. Их подавали с припёком, различными начинками или просто с медом. Также на стол выставляли и другую выпечку, такую как калачи и медовые пряники. Их сопровождали ароматные горячие напитки: чаи, травяные отвары, пряные медовые сбитни.
По вечерам, после всех гуляний, принято было собираться большими семьями и компаниями по домам. В это время пили чай, угощались блинами и пели частушки, а также планировали последующие масленичные дни.
Как отмечать Заигрыш в 2026 году
С давних времен на Руси существовало несколько народных забав, которым обязательно уделяли время на второй день Масленицы. Эти традиционные игры проводились на Заигрыш повсеместно. Некоторые из них можно повторить и в наши дни, другие мы предлагаем несколько адаптировать под современные реалии.
Традиционные игры на Заигрыш
Игра
Участники
Правила (кратко)
Символизм
Современная адаптация
Катание с ледяных горок
Молодёжь, все желающие
Скатываться на санках или шкурах с высоких гор
Чем дальше — тем удачнее год, для девушек — примета замужества
Катание на тюбингах в парках и на специально оборудованных горках
Кулачные бои "стенка на стенку"
Мужчины
Две команды сражаются по правилам: не бить лежачего, не использовать оружие
Проверка силы, подготовка защитников
Дружеские спарринги, армрестлинг
Штурм снежного городка
Команды
Одна команда защищает крепость, другая штурмует
Борьба весны с зимой
Игра в снежки с постройкой укреплений
Перетяг. каната
Две команды
Перетянуть противника на свою сторону
Зима против весны
Классическое перетягивание
Лазание на столб
Индивид.
Взобраться на смазанный маслом столб за призом наверху
Проверка ловкости и настойчивости
Квесты с преодолением препятствий
"Царь горы"
Все желающие
Удержаться на вершине снежной насыпи
Проверка силы и устойчивости
Игра на батутах или в игровых центрах
Катание на санях/тройках
Пары, компании
Катание по деревне или городу на украшенных санях
Демонстрация достатка, романтика
Прогулки на санях в парках
Что приготовить на Заигрыш
Конечно, на Заигрыш, как и в другие дни масленичной недели, главным угощением на столе были блины. Именно во вторник праздничный рацион старались разнообразить, поэтому можно поэкспериментировать с разными видами этого блюда: дополнить блины различными начинками (например, творожной), сделать их с припеком или сдобрить при подаче вкусными соусами.
Блины с творожной начинкой
Классической начинкой для блинов на Заигрыш можно назвать творожную. Готовить их очень просто. Для начинки нужно смешать творог с сахаром и небольшим количеством сметаны до однородности, при желании можно добавить по вкусу изюм, другие сухофрукты или орехи. Готовую начинку выложите на центр блина и заверните конвертиком.
Такой вид лакомства иногда еще называют блинами “с сюрпризом”. Начинку для блинов с припеком (например, обжаренные с луком грибы) выкладывают на сковороду, а сверху заливают блинным тестом. После этого блины обжариваются с двух сторон как обычно.
Разнообразить простые блины можно и другими начинками, как сладкими, так и сытными, а также соусами. Предлагаем несколько удачных вкусовых сочетаний.
Начинки и соусы для блинов на Заигрыш
Тип
Название
Ингредиенты
Особенность
СЛАДКИЕ
Творожная классическая
Творог, сахар, сметана, изюм
Самая традиционная для Заигрыша
С мёдом и орехами
Мёд, грецкие орехи, сливочное масло
Символ достатка и сладкой жизни
Яблочная с корицей
Печёные яблоки, корица, сахар
Ароматная и полезная
Варенье
Вишнёвое, брусничное, смородиновое и другие
Быстрый и вкусный вариант
Карамельная
Карамель, сгущенка, орехи
Для любителей очень сладкого
СЫТНЫЕ
С сёмгой и творожным сыром
Слабосолёная сёмга, творожный сыр, укроп
Праздничный вариант
Грибная
Обжаренные шампиньоны или лесные грибы, лук, сметана
С припеком особенно вкусно
Куриная с сыром
Отварная курица, тёртый сыр, майонез
Сытная и популярная
Икра (красная или чёрная)
Икра, сливочное масло
Традиционно-роскошная
Луковая
Обжаренный лук, яйца, зелень
Простая и ароматная
СОУСЫ
Сметана классическая
Густая сметана
Универсальный вариант
Медовый
Мёд, сливочное масло
Для сладких блинов
Йогуртовый
Натуральный йогурт, зелень, чеснок
Для несладких блинов
Ягодный
Ягоды, сахар, крахмал
Освежающий и яркий
Что можно и нельзя делать
На Заигрыш можно и нужно веселиться, играть и активно участвовать в народных гуляниях. Считается, что хотя бы раз необходимо в этот день скатиться с горки. Принято ходить в гости и принимать гостей, щедро угощая их. А еще можно найти себе вторую половинку: во второй день Масленицы незамужние девушки и холостые мужчины присматривали себе пару.
Как и в другие дни Масленицы, на Заигрыш не нужно злиться, сквернословить, грустить. Также по возможности не стоит тяжело работать, ведь эта неделя является временем для отдыха. Нельзя сидеть в одиночестве дома или отказывать близким и друзьям в гостеприимстве. Также масленичная неделя считается подготовкой к Великому посту, поэтому в эти дни принято отказываться от мяса.
В день, прозванный Заигрышем, принято было активно веселиться. По приметам, насколько весело проведешь масленичный вторник, настолько хорошим будет весь следующий год.
Также считалось, что нужно съесть много блинов и пригласить гостей. Чем больше лакомства будет употреблено и чем гостеприимнее окажется хозяин, тем больше, согласно поверьям, в его доме будет денег и удачи.
Обращали в этот день внимание и на погоду. Считалось, что мороз в этот день сулит будущее жаркое лето. А если на крышах много сосулек, то будущий сезон окажется урожайным.