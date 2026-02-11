Рейтинг@Mail.ru
Заигрыш 2026: какого числа, традиции и обычаи второго дня Масленицы
16:41 11.02.2026 (обновлено: 18:19 11.02.2026)
Заигрыш в 2026 году: что за праздник, традиции и обычаи
Заигрыш 2026: какого числа, традиции и обычаи второго дня Масленицы
Заигрыш в 2026 году: что за праздник, традиции и обычаи
С 16 по 22 февраля 2026 года в России будут отмечать Масленицу. Каждый день этой праздничной недели имеет свое название и несет особый смысл. Почему вторник... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:41:00+03:00
2026-02-11T18:19:00+03:00
масленица
зима
праздники
зима
масленица, зима, праздники
Масленица, Зима, Праздники

Заигрыш в 2026 году: что за праздник, традиции и обычаи

Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. С 16 по 22 февраля 2026 года в России будут отмечать Масленицу. Каждый день этой праздничной недели имеет свое название и несет особый смысл. Почему вторник получил имя Заигрыш, в чем его особенности и как принято его отмечать — в материале РИА Новости.

Когда отмечают Заигрыш в 2026 году

Заигрыш традиционно является вторым днем масленичной недели. В 2026 году Масленицу будут отмечать с 16 по 22 февраля. А значит, Заигрыш выпадет на 17 число.
Даты Заигрыша по годам 2024–2030

Год

Масленица (неделя)

Заигрыш (2-й день)

2024

11–17 марта

12 марта, вторник

2025

24 февраля – 2 марта

25 февраля, вторник

2026

16–22 февраля

17 февраля, вторник

2027

8–14 марта

9 марта, вторник

2028

21–27 февраля

22 февраля, вторник

2029

12–18 февраля

13 февраля, вторник

2030

4–10 марта

5 марта, вторник

Что такое Заигрыш

Такой праздник, как Заигрыш, символизирует собой начало масленичных гуляний, которые начинались как раз во второй день недели. Это время считается подходящим для различных активных игр и развлечений.
Само слово "заигрыш" может иметь несколько значений. Прежде всего, оно происходит от слова "заигрывать", то есть "веселить", "завлекать". Однако его можно трактовать и как заигрывание, то есть оказание знаков внимания представителям противоположного пола. Дело в том, что именно на второй день Масленицы нередко выбирали женихов и невест, то есть девушки и молодые люди заигрывали друг с другом.

Традиции и обычаи Заигрыша

Как и у любого другого масленичного дня, у Заигрыша имеются свои традиции и обычаи.

Смотрины невест

Заигрыш традиционно считался на Руси днем сватовства. Как парни присматривались к будущим невестам и “заигрывали” с ними, так и девушки рассматривали кандидатуры потенциальных женихов.

Народные гулянья и забавы

Народных забав и игр в этот день было много, их главной целью являлось веселье. Накануне обязательно строили ледяные горки, с которых принято было кататься всем без исключения. Делалось это, чтобы "не обидеть Масленицу" и привлечь к себе удачу на весь грядущий год.
Кулинарные традиции

Во главе стола в этот день, конечно, были блины. Их подавали с припёком, различными начинками или просто с медом. Также на стол выставляли и другую выпечку, такую как калачи и медовые пряники. Их сопровождали ароматные горячие напитки: чаи, травяные отвары, пряные медовые сбитни.

Вечерние посиделки

По вечерам, после всех гуляний, принято было собираться большими семьями и компаниями по домам. В это время пили чай, угощались блинами и пели частушки, а также планировали последующие масленичные дни.

Как отмечать Заигрыш в 2026 году

С давних времен на Руси существовало несколько народных забав, которым обязательно уделяли время на второй день Масленицы. Эти традиционные игры проводились на Заигрыш повсеместно. Некоторые из них можно повторить и в наши дни, другие мы предлагаем несколько адаптировать под современные реалии.
Традиционные игры на Заигрыш

Игра

Участники

Правила (кратко)

Символизм

Современная адаптация

Катание с ледяных горок

Молодёжь, все желающие

Скатываться на санках или шкурах с высоких гор

Чем дальше — тем удачнее год, для девушек — примета замужества

Катание на тюбингах в парках и на специально оборудованных горках

Кулачные бои "стенка на стенку"

Мужчины

Две команды сражаются по правилам: не бить лежачего, не использовать оружие

Проверка силы, подготовка защитников

Дружеские спарринги, армрестлинг

Штурм снежного городка

Команды

Одна команда защищает крепость, другая штурмует

Борьба весны с зимой

Игра в снежки с постройкой укреплений

Перетяг. каната

Две команды

Перетянуть противника на свою сторону

Зима против весны

Классическое перетягивание

Лазание на столб

Индивид.

Взобраться на смазанный маслом столб за призом наверху

Проверка ловкости и настойчивости

Квесты с преодолением препятствий

"Царь горы"

Все желающие

Удержаться на вершине снежной насыпи

Проверка силы и устойчивости

Игра на батутах или в игровых центрах

Катание на санях/тройках

Пары, компании

Катание по деревне или городу на украшенных санях

Демонстрация достатка, романтика

Прогулки на санях в парках

Что приготовить на Заигрыш

Конечно, на Заигрыш, как и в другие дни масленичной недели, главным угощением на столе были блины. Именно во вторник праздничный рацион старались разнообразить, поэтому можно поэкспериментировать с разными видами этого блюда: дополнить блины различными начинками (например, творожной), сделать их с припеком или сдобрить при подаче вкусными соусами.

Блины с творожной начинкой

Классической начинкой для блинов на Заигрыш можно назвать творожную. Готовить их очень просто. Для начинки нужно смешать творог с сахаром и небольшим количеством сметаны до однородности, при желании можно добавить по вкусу изюм, другие сухофрукты или орехи. Готовую начинку выложите на центр блина и заверните конвертиком.
Блины с припеком

Такой вид лакомства иногда еще называют блинами “с сюрпризом”. Начинку для блинов с припеком (например, обжаренные с луком грибы) выкладывают на сковороду, а сверху заливают блинным тестом. После этого блины обжариваются с двух сторон как обычно.

Начинки и соусы

Разнообразить простые блины можно и другими начинками, как сладкими, так и сытными, а также соусами. Предлагаем несколько удачных вкусовых сочетаний.
Начинки и соусы для блинов на Заигрыш

Тип

Название

Ингредиенты

Особенность

СЛАДКИЕ

Творожная классическая

Творог, сахар, сметана, изюм

Самая традиционная для Заигрыша

С мёдом и орехами

Мёд, грецкие орехи, сливочное масло

Символ достатка и сладкой жизни

Яблочная с корицей

Печёные яблоки, корица, сахар

Ароматная и полезная

Варенье

Вишнёвое, брусничное, смородиновое и другие

Быстрый и вкусный вариант

Карамельная

Карамель, сгущенка, орехи

Для любителей очень сладкого

СЫТНЫЕ

С сёмгой и творожным сыром

Слабосолёная сёмга, творожный сыр, укроп

Праздничный вариант

Грибная

Обжаренные шампиньоны или лесные грибы, лук, сметана

С припеком особенно вкусно

Куриная с сыром

Отварная курица, тёртый сыр, майонез

Сытная и популярная

Икра (красная или чёрная)

Икра, сливочное масло

Традиционно-роскошная

Луковая

Обжаренный лук, яйца, зелень

Простая и ароматная

СОУСЫ

Сметана классическая

Густая сметана

Универсальный вариант

Медовый

Мёд, сливочное масло

Для сладких блинов

Йогуртовый

Натуральный йогурт, зелень, чеснок

Для несладких блинов

Ягодный

Ягоды, сахар, крахмал

Освежающий и яркий

Что можно и нельзя делать

На Заигрыш можно и нужно веселиться, играть и активно участвовать в народных гуляниях. Считается, что хотя бы раз необходимо в этот день скатиться с горки. Принято ходить в гости и принимать гостей, щедро угощая их. А еще можно найти себе вторую половинку: во второй день Масленицы незамужние девушки и холостые мужчины присматривали себе пару.
Как и в другие дни Масленицы, на Заигрыш не нужно злиться, сквернословить, грустить. Также по возможности не стоит тяжело работать, ведь эта неделя является временем для отдыха. Нельзя сидеть в одиночестве дома или отказывать близким и друзьям в гостеприимстве. Также масленичная неделя считается подготовкой к Великому посту, поэтому в эти дни принято отказываться от мяса.

Приметы и поверья

В день, прозванный Заигрышем, принято было активно веселиться. По приметам, насколько весело проведешь масленичный вторник, настолько хорошим будет весь следующий год.
Также считалось, что нужно съесть много блинов и пригласить гостей. Чем больше лакомства будет употреблено и чем гостеприимнее окажется хозяин, тем больше, согласно поверьям, в его доме будет денег и удачи.
Обращали в этот день внимание и на погоду. Считалось, что мороз в этот день сулит будущее жаркое лето. А если на крышах много сосулек, то будущий сезон окажется урожайным.
МасленицаЗимаПраздники
 
 
