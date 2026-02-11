Заигрыш в 2026 году: что за праздник, традиции и обычаи

МОСКВА — РИА Новости. С 16 по 22 февраля 2026 года в России будут отмечать Масленицу. Каждый день этой праздничной недели имеет свое название и несет особый смысл. Почему вторник получил имя Заигрыш, в чем его особенности и как принято его отмечать — в материале РИА Новости.

Когда отмечают Заигрыш в 2026 году

Заигрыш традиционно является вторым днем масленичной недели. В 2026 году Масленицу будут отмечать с 16 по 22 февраля. А значит, Заигрыш выпадет на 17 число.

Даты Заигрыша по годам 2024–2030 Год Масленица (неделя) Заигрыш (2-й день) 2024 11–17 марта 12 марта, вторник 2025 24 февраля – 2 марта 25 февраля, вторник 2026 16–22 февраля 17 февраля, вторник 2027 8–14 марта 9 марта, вторник 2028 21–27 февраля 22 февраля, вторник 2029 12–18 февраля 13 февраля, вторник 2030 4–10 марта 5 марта, вторник

Что такое Заигрыш

Такой праздник, как Заигрыш, символизирует собой начало масленичных гуляний, которые начинались как раз во второй день недели. Это время считается подходящим для различных активных игр и развлечений.

Само слово "заигрыш" может иметь несколько значений. Прежде всего, оно происходит от слова "заигрывать", то есть "веселить", "завлекать". Однако его можно трактовать и как заигрывание, то есть оказание знаков внимания представителям противоположного пола. Дело в том, что именно на второй день Масленицы нередко выбирали женихов и невест, то есть девушки и молодые люди заигрывали друг с другом.

Традиции и обычаи Заигрыша

Как и у любого другого масленичного дня, у Заигрыша имеются свои традиции и обычаи.

Смотрины невест

Заигрыш традиционно считался на Руси днем сватовства. Как парни присматривались к будущим невестам и “заигрывали” с ними, так и девушки рассматривали кандидатуры потенциальных женихов.

Народные гулянья и забавы

Народных забав и игр в этот день было много, их главной целью являлось веселье. Накануне обязательно строили ледяные горки, с которых принято было кататься всем без исключения. Делалось это, чтобы "не обидеть Масленицу" и привлечь к себе удачу на весь грядущий год.

Кулинарные традиции

Во главе стола в этот день, конечно, были блины. Их подавали с припёком, различными начинками или просто с медом. Также на стол выставляли и другую выпечку, такую как калачи и медовые пряники. Их сопровождали ароматные горячие напитки: чаи, травяные отвары, пряные медовые сбитни.

Вечерние посиделки

По вечерам, после всех гуляний, принято было собираться большими семьями и компаниями по домам. В это время пили чай, угощались блинами и пели частушки, а также планировали последующие масленичные дни.

Как отмечать Заигрыш в 2026 году

С давних времен на Руси существовало несколько народных забав, которым обязательно уделяли время на второй день Масленицы. Эти традиционные игры проводились на Заигрыш повсеместно. Некоторые из них можно повторить и в наши дни, другие мы предлагаем несколько адаптировать под современные реалии.

Традиционные игры на Заигрыш Игра Участники Правила (кратко) Символизм Современная адаптация Катание с ледяных горок Молодёжь, все желающие Скатываться на санках или шкурах с высоких гор Чем дальше — тем удачнее год, для девушек — примета замужества Катание на тюбингах в парках и на специально оборудованных горках Кулачные бои "стенка на стенку" Мужчины Две команды сражаются по правилам: не бить лежачего, не использовать оружие Проверка силы, подготовка защитников Дружеские спарринги, армрестлинг Штурм снежного городка Команды Одна команда защищает крепость, другая штурмует Борьба весны с зимой Игра в снежки с постройкой укреплений Перетяг. каната Две команды Перетянуть противника на свою сторону Зима против весны Классическое перетягивание Лазание на столб Индивид. Взобраться на смазанный маслом столб за призом наверху Проверка ловкости и настойчивости Квесты с преодолением препятствий "Царь горы" Все желающие Удержаться на вершине снежной насыпи Проверка силы и устойчивости Игра на батутах или в игровых центрах Катание на санях/тройках Пары, компании Катание по деревне или городу на украшенных санях Демонстрация достатка, романтика Прогулки на санях в парках

Что приготовить на Заигрыш

Конечно, на Заигрыш, как и в другие дни масленичной недели, главным угощением на столе были блины. Именно во вторник праздничный рацион старались разнообразить, поэтому можно поэкспериментировать с разными видами этого блюда: дополнить блины различными начинками (например, творожной), сделать их с припеком или сдобрить при подаче вкусными соусами.

Блины с творожной начинкой

Классической начинкой для блинов на Заигрыш можно назвать творожную. Готовить их очень просто. Для начинки нужно смешать творог с сахаром и небольшим количеством сметаны до однородности, при желании можно добавить по вкусу изюм, другие сухофрукты или орехи. Готовую начинку выложите на центр блина и заверните конвертиком.

© iStock.com / AnnaPustynnikova Блины с творогом и клубникой © iStock.com / AnnaPustynnikova Блины с творогом и клубникой

Блины с припеком

Такой вид лакомства иногда еще называют блинами “с сюрпризом”. Начинку для блинов с припеком (например, обжаренные с луком грибы) выкладывают на сковороду, а сверху заливают блинным тестом. После этого блины обжариваются с двух сторон как обычно.

Начинки и соусы

Разнообразить простые блины можно и другими начинками, как сладкими, так и сытными, а также соусами. Предлагаем несколько удачных вкусовых сочетаний.

Начинки и соусы для блинов на Заигрыш Тип Название Ингредиенты Особенность СЛАДКИЕ Творожная классическая Творог, сахар, сметана, изюм Самая традиционная для Заигрыша С мёдом и орехами Мёд, грецкие орехи, сливочное масло Символ достатка и сладкой жизни Яблочная с корицей Печёные яблоки, корица, сахар Ароматная и полезная Варенье Вишнёвое, брусничное, смородиновое и другие Быстрый и вкусный вариант Карамельная Карамель, сгущенка, орехи Для любителей очень сладкого СЫТНЫЕ С сёмгой и творожным сыром Слабосолёная сёмга, творожный сыр, укроп Праздничный вариант Грибная Обжаренные шампиньоны или лесные грибы, лук, сметана С припеком особенно вкусно Куриная с сыром Отварная курица, тёртый сыр, майонез Сытная и популярная Икра (красная или чёрная) Икра, сливочное масло Традиционно-роскошная Луковая Обжаренный лук, яйца, зелень Простая и ароматная СОУСЫ Сметана классическая Густая сметана Универсальный вариант Медовый Мёд, сливочное масло Для сладких блинов Йогуртовый Натуральный йогурт, зелень, чеснок Для несладких блинов Ягодный Ягоды, сахар, крахмал Освежающий и яркий

Что можно и нельзя делать

На Заигрыш можно и нужно веселиться, играть и активно участвовать в народных гуляниях. Считается, что хотя бы раз необходимо в этот день скатиться с горки. Принято ходить в гости и принимать гостей, щедро угощая их. А еще можно найти себе вторую половинку: во второй день Масленицы незамужние девушки и холостые мужчины присматривали себе пару.

Как и в другие дни Масленицы, на Заигрыш не нужно злиться, сквернословить, грустить. Также по возможности не стоит тяжело работать, ведь эта неделя является временем для отдыха. Нельзя сидеть в одиночестве дома или отказывать близким и друзьям в гостеприимстве. Также масленичная неделя считается подготовкой к Великому посту, поэтому в эти дни принято отказываться от мяса.

Приметы и поверья

В день, прозванный Заигрышем, принято было активно веселиться. По приметам, насколько весело проведешь масленичный вторник, настолько хорошим будет весь следующий год.

Также считалось, что нужно съесть много блинов и пригласить гостей. Чем больше лакомства будет употреблено и чем гостеприимнее окажется хозяин, тем больше, согласно поверьям, в его доме будет денег и удачи.