https://ria.ru/20260211/yaponiya-2073553195.html
Япония выделит дополнительные средства на программу ЮНЕСКО для Украины
Япония выделит дополнительные средства на программу ЮНЕСКО для Украины - РИА Новости, 11.02.2026
Япония выделит дополнительные средства на программу ЮНЕСКО для Украины
Япония согласилась выделить еще 3,8 миллиона долларов на реализацию программы ЮНЕСКО для Украины, доведя общие вливания до 40%, сообщает организация. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T03:46:00+03:00
2026-02-11T03:46:00+03:00
2026-02-11T03:46:00+03:00
в мире
япония
украина
сша
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg
https://ria.ru/20260210/japonija-2073346757.html
япония
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_54:0:2251:1648_1920x0_80_0_0_eb73d7a6c13a2bf988c7691efe5c2714.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, украина, сша, юнеско
В мире, Япония, Украина, США, ЮНЕСКО
Япония выделит дополнительные средства на программу ЮНЕСКО для Украины
Япония выделит $3,8 миллиона на программу ЮНЕСКО для Украины