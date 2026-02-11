Япония выделит дополнительные средства на программу ЮНЕСКО для Украины

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Япония согласилась выделить еще 3,8 миллиона долларов на реализацию программы ЮНЕСКО для Украины, доведя общие вливания до 40%, сообщает организация.

По данным организации, всего на данный момент ЮНЕСКО мобилизовала более 75 миллионов долларов для реализации своей программы на Украине.