Япония выделит дополнительные средства на программу ЮНЕСКО для Украины - РИА Новости, 11.02.2026
03:46 11.02.2026
Япония выделит дополнительные средства на программу ЮНЕСКО для Украины
Япония согласилась выделить еще 3,8 миллиона долларов на реализацию программы ЮНЕСКО для Украины, доведя общие вливания до 40%, сообщает организация.
в мире
япония
украина
сша
юнеско
в мире, япония, украина, сша, юнеско
В мире, Япония, Украина, США, ЮНЕСКО
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Япония согласилась выделить еще 3,8 миллиона долларов на реализацию программы ЮНЕСКО для Украины, доведя общие вливания до 40%, сообщает организация.
"ЮНЕСКО объявила о новом взносе в размере 3,8 миллиона долларов США от Японии для поддержки восстановления Украины в областях культуры, образования, коммуникаций и информации... С этим новым взносом от Японии ее общая поддержка составит 29,1 миллиона долларов США, что представляет собой почти 40% от всех средств, мобилизованных ЮНЕСКО для Украины", - сообщает ЮНЕСКО на своем сайте.
По данным организации, всего на данный момент ЮНЕСКО мобилизовала более 75 миллионов долларов для реализации своей программы на Украине.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Япония присоединилась к программе поставок оружия Украине, пишут СМИ
