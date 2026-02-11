https://ria.ru/20260211/vzyatka-2073556315.html
Жительница Киева сообщила о росте суммы взятки за освобождение от ТЦК
Жительница Киева сообщила о росте суммы взятки за освобождение от ТЦК - РИА Новости, 11.02.2026
Жительница Киева сообщила о росте суммы взятки за освобождение от ТЦК
Сумма взятки сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Киеве за освобождение от мобилизации выросла до 20...
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сумма взятки сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Киеве за освобождение от мобилизации выросла до 20 тысяч долларов, рассказала РИА Новости жительница города.
Жительница отметила, что ее коллегам по работе неоднократно приходилось давать взятку ТЦК, чтобы освободить мужей.
"Сейчас (в Киеве
- ред.) уже просят 20 (тысяч долларов - ред.). Это с тем учетом, что (в случае - ред.) если тебя словили и взяли деньги, то мужчина из дома больше не выходит", - сказала собеседница агентства.
По сведениям жительницы города, всего год назад откупиться от ТЦК можно было вдвое дешевле.
"У меня у девочки на работе муж сидит дома, она одна работает, потому что отдали, но еще год назад, 9 тысяч долларов", - добавила собеседница агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине
, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. На этом фоне мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают ТЦК, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
в марте 2025 года заявил, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями: избивают людей, сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.