Рейтинг@Mail.ru
Жительница Киева сообщила о росте суммы взятки за освобождение от ТЦК - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 11.02.2026 (обновлено: 05:20 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/vzyatka-2073556315.html
Жительница Киева сообщила о росте суммы взятки за освобождение от ТЦК
Жительница Киева сообщила о росте суммы взятки за освобождение от ТЦК - РИА Новости, 11.02.2026
Жительница Киева сообщила о росте суммы взятки за освобождение от ТЦК
Сумма взятки сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Киеве за освобождение от мобилизации выросла до 20... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T05:16:00+03:00
2026-02-11T05:20:00+03:00
в мире
киев
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
https://ria.ru/20251216/odessity-2062271518.html
https://ria.ru/20260209/ukraina-2073253208.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Жительница Киева сообщила о росте суммы взятки за освобождение от ТЦК

РИА Новости: взятка за освобождение от ТЦК в Киеве за год выросла до $20 тысяч

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сумма взятки сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Киеве за освобождение от мобилизации выросла до 20 тысяч долларов, рассказала РИА Новости жительница города.
Жительница отметила, что ее коллегам по работе неоднократно приходилось давать взятку ТЦК, чтобы освободить мужей.
Полиция и ТЦК перекрыли улицу Тепловозную в Киеве для проверки документов у всех водителей. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Одесситы носят с собой взятку для ТЦК, рассказала местная жительница
16 декабря 2025, 03:55
"Сейчас (в Киеве - ред.) уже просят 20 (тысяч долларов - ред.). Это с тем учетом, что (в случае - ред.) если тебя словили и взяли деньги, то мужчина из дома больше не выходит", - сказала собеседница агентства.
По сведениям жительницы города, всего год назад откупиться от ТЦК можно было вдвое дешевле.
"У меня у девочки на работе муж сидит дома, она одна работает, потому что отдали, но еще год назад, 9 тысяч долларов", - добавила собеседница агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. На этом фоне мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают ТЦК, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в марте 2025 года заявил, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями: избивают людей, сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Сотрудник украинского военкомата - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Омбудсмен сообщил о резком росте числа жалоб на работу ТЦК на Украине
9 февраля, 17:07
 
В миреКиевУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала