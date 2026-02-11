Рейтинг@Mail.ru
В Сумах прогремел взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 11.02.2026
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 11.02.2026
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в среду в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, во всех областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
