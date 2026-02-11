https://ria.ru/20260211/vzryv-2073544265.html
В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье прогремел взрыв
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T01:01:00+03:00
2026-02-11T01:01:00+03:00
2026-02-11T01:01:00+03:00
в мире
запорожье
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
страна.ua
запорожье
россия
запорожская область
