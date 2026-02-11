Рейтинг@Mail.ru
07:05 11.02.2026
Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости заявил о планах привлечь внимание Организации к действиям и идеологии ВСУ.
в мире, россия, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, обсе
В мире, Россия, Дмитрий Полянский, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ
Полянский заявил о планах привлечь внимание ОБСЕ к действиям ВСУ

Полянский планирует привлечь внимание ОБСЕ к действиям и идеологии ВСУ

© AP Photo / Yuki Iwamura
Дмитрий Полянский
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости заявил о планах привлечь внимание Организации к действиям и идеологии ВСУ.
"Пока не хочу анонсировать конкретные планы, но в феврале мы обязательно привлечем дополнительное внимание к этой теме и найдем подходящую форму работы по преступлениям ВСУ, а также по общей ситуации, их действиям и идеологии, которую они продвигают", - сказал он.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Полянский поднимет в ОБСЕ тему преступлений ВСУ в Курской области
В мире, Россия, Дмитрий Полянский, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ
 
 
