Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче Суперлиги
Волейболистки московского "Динамо" одержали победу над "Минчанкой" в матче 22-го тура чемпионата России среди женских команд. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче ЧР со счетом 3-1