Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
20:28 11.02.2026 (обновлено: 21:21 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/voleybol-2073763037.html
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче Суперлиги
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче Суперлиги
Волейболистки московского "Динамо" одержали победу над "Минчанкой" в матче 22-го тура чемпионата России среди женских команд. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T20:28:00+03:00
2026-02-11T21:21:00+03:00
волейбол
спорт
россия
минск
омск
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо (краснодар, ж)
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779734705_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bbd13f757c904ab59ae1d1d66504205.jpg
https://ria.ru/20260131/volejbolisty-2071473269.html
https://ria.ru/20260201/voleybol-2071581155.html
россия
минск
омск
казань
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779734705_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_822bc7f2b86334e25238b75e95be2e94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, минск, омск, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо (краснодар, ж), казань, минчанка, омичка
Волейбол, Спорт, Россия, Минск, Омск, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Динамо (Краснодар, ж), Казань, Минчанка, Омичка
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче Суперлиги

Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче ЧР со счетом 3-1

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВолейболистки московского "Динамо"
Волейболистки московского Динамо - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Волейболистки московского "Динамо". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Волейболистки московского "Динамо" одержали победу над "Минчанкой" в матче 22-го тура чемпионата России среди женских команд.
Встреча в Минске завершилась со счетом 3-1 (25:18, 25:18, 17:25, 25:20) в пользу "Динамо".
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
11 февраля 2026 • начало в 18:00
Завершен
Минчанка
1 : 318:2518:2525:1720:25
Динамо Москва
Календарь Турнирная таблица История встреч
Московская команда, одержав 14-ю победу при восьми поражениях, занимает четвертое место в турнирной таблице. "Минчанка" с тремя победами и 19 поражениями располагается на последней, 14-й строчке.
Волейболисты казанского Зенита - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Волейболисты "Зенита" победили "Белогорье" в матче чемпионата России
31 января, 20:49

Результаты других матчей дня:

Волейболисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Динамо-ЛО" в матче Суперлиги
1 февраля, 19:18
 
ВолейболСпортРоссияМинскОмскСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Динамо (Краснодар, ж)КазаньМинчанкаОмичка
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала