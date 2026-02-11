Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Енисей" в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
21:58 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/volejbolisty-2073776475.html
Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Енисей" в матче ЧР
Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Енисей" в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Енисей" в матче ЧР
"Динамо-ЛО" из Ленинградской области одержало домашнюю победу над красноярским "Енисеем" в матче 24-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T21:58:00+03:00
2026-02-11T21:58:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо-ло (ленинградская обл.)
локомотив (калининград)
чемпионат россии по хоккею с мячом
енисей (красноярск, ж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858827942_0:6:1001:569_1920x0_80_0_0_1ffb4810b81114f1f9655b6b3795aab8.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858827942_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_22bf8c6c98032b6a0ebe851b1554c7ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо-ло (ленинградская обл.), локомотив (калининград), чемпионат россии по хоккею с мячом, енисей (красноярск, ж)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Динамо-ЛО (Ленинградская обл.), Локомотив (Калининград), Чемпионат России по хоккею с мячом, Енисей (Красноярск, ж)
Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Енисей" в матче ЧР

Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Енисей" в матче чемпионата России

© Фото : Пресс-служба ВК "Динамо-ЛО"Волейболисты "Динамо-ЛО"
Волейболисты Динамо-ЛО - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Пресс-служба ВК "Динамо-ЛО"
Волейболисты "Динамо-ЛО". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Динамо-ЛО" из Ленинградской области одержало домашнюю победу над красноярским "Енисеем" в матче 24-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча прошла в Сосновом Бору и завершилась со счетом 3-2 (25:19, 22:25, 22:25, 25:22, 15:13) в пользу хозяев площадки.
"Динамо-ЛО" с 15 победами и 9 поражениями занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги. "Енисей" с 12 победами и 12 поражениями располагается на восьмой строчке.

Результаты других матчей:

"Локомотив" (Новосибирск) - "Динамо" (Москва) - 1-3 (23:25, 25:18, 22:25, 18:25);
"Кузбасс (Кемерово) - "Динамо-Урал" (Уфа) - 0-3 (21:25, 15:25, 16:25);
"Нова" (Новокуйбышевск) - "Горький" (Нижний Новгород) - 3-1 (20:25, 25:21, 25:18, 25:12);
"Белогорье" (Белгород) - "Факел-Ямал" (Новый Уренгой) - 3-0 (28:26, 25:17, 28:26).
 
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)Локомотив (Калининград)Чемпионат России по хоккею с мячомЕнисей (Красноярск, ж)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала