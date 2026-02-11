https://ria.ru/20260211/volejbolisty-2073776475.html
Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Енисей" в матче ЧР
Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Енисей" в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Енисей" в матче ЧР
"Динамо-ЛО" из Ленинградской области одержало домашнюю победу над красноярским "Енисеем" в матче 24-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Енисей" в матче ЧР
Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Енисей" в матче чемпионата России
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Динамо-ЛО" из Ленинградской области одержало домашнюю победу над красноярским "Енисеем" в матче 24-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча прошла в Сосновом Бору и завершилась со счетом 3-2 (25:19, 22:25, 22:25, 25:22, 15:13) в пользу хозяев площадки.
"Динамо-ЛО" с 15 победами и 9 поражениями занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги. "Енисей" с 12 победами и 12 поражениями располагается на восьмой строчке.
Результаты других матчей:
"Локомотив" (Новосибирск) - "Динамо" (Москва) - 1-3 (23:25, 25:18, 22:25, 18:25);
"Кузбасс (Кемерово) - "Динамо-Урал" (Уфа) - 0-3 (21:25, 15:25, 16:25);
"Нова" (Новокуйбышевск) - "Горький" (Нижний Новгород) - 3-1 (20:25, 25:21, 25:18, 25:12);
"Белогорье" (Белгород) - "Факел-Ямал" (Новый Уренгой) - 3-0 (28:26, 25:17, 28:26).