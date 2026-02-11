Рейтинг@Mail.ru
Онколог Стилиди: первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году, рассказал РИА Новости директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ, академик РАН Иван Стилиди.
"Мы получили разрешение и право на клиническое применение мРНК-вакцины. В этом году будет работать вакцина", - сказал Стилиди, отвечая на вопрос, когда новое средство получат первые пациенты.
Во вторник Минздрав России выдал разрешение на применение персонализированной неоантиген-специфической мРНК вакцины для терапии меланомы Неовак-РОНЦ. Ее производителем является НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Препарат разработан совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ и НМИЦ радиологии Минздрава РФ.
