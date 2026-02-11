Норвежский лыжник покинет Олимпиаду из-за болезни

На Играх 29-летний Стенсхаген участвовал в скиатлоне, где занял 21-е место, став худшим среди норвежцев на этом старте. Спортсмен мог попасть в заявку на эстафету 4x7,5 км, которая состоится в воскресенье, и масс-старт на 50 км, запланированный на 22 февраля.