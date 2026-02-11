https://ria.ru/20260211/stenskhagen-2073570096.html
Норвежский лыжник покинет Олимпиаду из-за болезни
Норвежский лыжник покинет Олимпиаду из-за болезни
Норвежский лыжник покинет Олимпиаду из-за болезни
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген не примет участия в оставшихся стартах Олимпиады-2026 и покинет расположение национальной сборной из-за простуды, сообщил врач команды Уве Фераген.
На Играх 29-летний Стенсхаген участвовал в скиатлоне, где занял 21-е место, став худшим среди норвежцев на этом старте. Спортсмен мог попасть в заявку на эстафету 4x7,5 км, которая состоится в воскресенье, и масс-старт на 50 км, запланированный на 22 февраля.
"К сожалению, у Стенсхагена появились симптомы простуды, поэтому он возвращается домой", - заявил Фераген Dagbladet.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля.