Норвежский лыжник покинет Олимпиаду из-за болезни
08:38 11.02.2026
Норвежский лыжник покинет Олимпиаду из-за болезни
Норвежский лыжник покинет Олимпиаду из-за болезни
2026-02-11T08:38:00+03:00
2026-02-11T08:38:00+03:00
2026
Норвежский лыжник покинет Олимпиаду из-за болезни

Норвежский лыжник Стенсхаген покинет Олимпиаду из-за простуды

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген не примет участия в оставшихся стартах Олимпиады-2026 и покинет расположение национальной сборной из-за простуды, сообщил врач команды Уве Фераген.
На Играх 29-летний Стенсхаген участвовал в скиатлоне, где занял 21-е место, став худшим среди норвежцев на этом старте. Спортсмен мог попасть в заявку на эстафету 4x7,5 км, которая состоится в воскресенье, и масс-старт на 50 км, запланированный на 22 февраля.
"К сожалению, у Стенсхагена появились симптомы простуды, поэтому он возвращается домой", - заявил Фераген Dagbladet.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Конькобежец из Норвегии с олимпийским рекордом победил на Играх-2026
8 февраля, 19:53
 
