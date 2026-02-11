Под контроль в ходе боев за Зализничное взят укрепрайон ВСУ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Восток" в ходе освобождения Зализничного в Запорожской области взяли под контроль укрепрайон обороны ВСУ глубиной до четырех километров, сообщили в Минобороны России.

« "В результате активных боевых действий штурмовики взяли под контроль хорошо укрепленный район обороны подразделений ВСУ глубиной до четырех километров и площадью более 18 квадратных километров", — говорится в сообщении.

Российские бойцы зачистили при освобождении Зализничного свыше 500 зданий. Как рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Енот", была уничтожена рота боевиков ВСУ, а также несколько десятков единиц их техники.