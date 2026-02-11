https://ria.ru/20260211/spetsoperatsiya-2073555793.html
Под контроль в ходе боев за Зализничное взят укрепрайон ВСУ
Под контроль в ходе боев за Зализничное взят укрепрайон ВСУ - РИА Новости, 11.02.2026
Под контроль в ходе боев за Зализничное взят укрепрайон ВСУ
Штурмовики группировки войск "Восток" в ходе освобождения Зализничного в Запорожской области взяли под контроль укрепрайон обороны ВСУ глубиной до четырех... РИА Новости, 11.02.2026
россия
запорожская область
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Восток" в ходе освобождения Зализничного в Запорожской области взяли под контроль укрепрайон обороны ВСУ глубиной до четырех километров, сообщили в Минобороны России.
«
"В результате активных боевых действий штурмовики взяли под контроль хорошо укрепленный район обороны подразделений ВСУ
глубиной до четырех километров и площадью более 18 квадратных километров", — говорится в сообщении.
Российские бойцы зачистили при освобождении Зализничного свыше 500 зданий. Как рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Енот", была уничтожена рота боевиков ВСУ, а также несколько десятков единиц их техники.
Об освобождении села Зализничное в Запорожской области Минобороны сообщило накануне. Это позволило укрепить позиции, отодвинув линию фронта на запад от Гуляйполя, и расширить плацдарм для дальнейших действий.