Под контроль в ходе боев за Зализничное взят укрепрайон ВСУ - РИА Новости, 11.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 11.02.2026 (обновлено: 05:24 11.02.2026)
Под контроль в ходе боев за Зализничное взят укрепрайон ВСУ
Под контроль в ходе боев за Зализничное взят укрепрайон ВСУ

ВС России взяли под контроль укрепрайон ВСУ в ходе боев за Зализничное

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М в зоне проведения СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Восток" в ходе освобождения Зализничного в Запорожской области взяли под контроль укрепрайон обороны ВСУ глубиной до четырех километров, сообщили в Минобороны России.
"В результате активных боевых действий штурмовики взяли под контроль хорошо укрепленный район обороны подразделений ВСУ глубиной до четырех километров и площадью более 18 квадратных километров", — говорится в сообщении.
Российские бойцы зачистили при освобождении Зализничного свыше 500 зданий. Как рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Енот", была уничтожена рота боевиков ВСУ, а также несколько десятков единиц их техники.
Об освобождении села Зализничное в Запорожской области Минобороны сообщило накануне. Это позволило укрепить позиции, отодвинув линию фронта на запад от Гуляйполя, и расширить плацдарм для дальнейших действий.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
