В США ждут соперничества между Гуменником и Малининым
Фигурное катание
Фигурное катание
 
07:54 11.02.2026
В США ждут соперничества между Гуменником и Малининым
В США ждут соперничества между Гуменником и Малининым
В США ждут соперничества между Гуменником и Малининым
Американские любители фигурного катания высоко оценили выступление российского спортсмена Петра Гуменника на Зимней Олимпиаде в Италии и ожидают его соперничества за медали с Ильей Малининым, представляющим США.
фигурное катание
италия
сша
илья малинин
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
италия, сша, илья малинин, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Италия, США, Илья Малинин, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
В США ждут соперничества между Гуменником и Малининым

Фанаты фигурного катания из США ждут соперничества между Гуменником и Малининым

Петр Гуменник
Петр Гуменник
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
МИЛАН, 11 фев - РИА Новости. Американские любители фигурного катания высоко оценили выступление российского спортсмена Петра Гуменника на Зимней Олимпиаде в Италии и ожидают его соперничества за медали с Ильей Малининым, представляющим США.
"Выступление (Гуменника - ред.) было отличным, очень сильный спортсмен... Будет очень интересно узнать, как они (Гуменник и Малинин - ред.) выступят в итоге и кто окажется выше, но в споре я за Малинина", - заявил РИА Новости в перерыве соревнований американский болельщик по имени Стивен.
Петр Гуменник
Наш фигурист воюет за медаль Игр: пролезет ли Гумменик в форточку?
Вчера, 01:37
Вчера, 01:37
 
Фигурное катание, Италия, США, Илья Малинин, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
 
Заголовок открываемого материала