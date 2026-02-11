В США ждут соперничества между Гуменником и Малининым

МИЛАН, 11 фев - РИА Новости. Американские любители фигурного катания высоко оценили выступление российского спортсмена Петра Гуменника на Зимней Олимпиаде в Италии и ожидают его соперничества за медали с Ильей Малининым, представляющим США.

"Выступление (Гуменника - ред.) было отличным, очень сильный спортсмен... Будет очень интересно узнать, как они (Гуменник и Малинин - ред.) выступят в итоге и кто окажется выше, но в споре я за Малинина", - заявил РИА Новости в перерыве соревнований американский болельщик по имени Стивен.