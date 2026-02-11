https://ria.ru/20260211/snoubordistka-2073688539.html
Китайская сноубордистка получила травму в квалификации на Олимпиаде-2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Китайская сноубордистка Лю Цзяюй получила травму в результате падения в квалификации женского хафпайпа на Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает агентство "Синьхуа".
Во время выступления Лю Цзяюй потеряла управление и врезалась головой в рампу. Спортсменка оставалась неподвижной несколько минут, после чего ее поместили в спасательные сани и доставили в местный медицинский центр.
По данным агентства, первоначальное обследование показало низкий риск травмы шейного отдела позвоночника у сноубордистки. Предположительно, спортсменка получила повреждение головы.
Для 33-летней Лю Цзяюй Игры в Италии
стали пятой зимней Олимпиадой в карьере. Она является серебряной олимпийской медалисткой 2018 года в хафпайпе.