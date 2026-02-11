Рейтинг@Mail.ru
Китайская сноубордистка получила травму в квалификации на Олимпиаде-2026 - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 11.02.2026 (обновлено: 16:39 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/snoubordistka-2073688539.html
Китайская сноубордистка получила травму в квалификации на Олимпиаде-2026
Китайская сноубордистка получила травму в квалификации на Олимпиаде-2026 - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Китайская сноубордистка получила травму в квалификации на Олимпиаде-2026
Китайская сноубордистка Лю Цзяюй получила травму в результате падения в квалификации женского хафпайпа на Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T16:18:00+03:00
2026-02-11T16:39:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
сноуборд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073685295_0:278:3145:2047_1920x0_80_0_0_358175ff5423c890b9f67da5b30a7551.jpg
https://ria.ru/20260205/snoubordist-2072387625.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073685295_416:0:3145:2047_1920x0_80_0_0_4c58264b1f896e5b2f9d420ebde5fedc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026, сноуборд
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Сноуборд
Китайская сноубордистка получила травму в квалификации на Олимпиаде-2026

Сноубордистка Лю Цзяюй получила травму в квалификации женского хафпайпа на ОИ

© REUTERS / Gonzalo FuentesКитайская сноубордистка Лю Цзяюй получила травму в результате падения в квалификации женского хафпайпа на Олимпийских играх 2026 года в Италии
Китайская сноубордистка Лю Цзяюй получила травму в результате падения в квалификации женского хафпайпа на Олимпийских играх 2026 года в Италии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Китайская сноубордистка Лю Цзяюй получила травму в результате падения в квалификации женского хафпайпа на Олимпийских играх 2026 года в Италии
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Китайская сноубордистка Лю Цзяюй получила травму в результате падения в квалификации женского хафпайпа на Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает агентство "Синьхуа".
Во время выступления Лю Цзяюй потеряла управление и врезалась головой в рампу. Спортсменка оставалась неподвижной несколько минут, после чего ее поместили в спасательные сани и доставили в местный медицинский центр.
По данным агентства, первоначальное обследование показало низкий риск травмы шейного отдела позвоночника у сноубордистки. Предположительно, спортсменка получила повреждение головы.
Для 33-летней Лю Цзяюй Игры в Италии стали пятой зимней Олимпиадой в карьере. Она является серебряной олимпийской медалисткой 2018 года в хафпайпе.
Канадский сноубордист Марк Макморрис - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Канадского сноубордиста унесли с олимпийской трассы на носилках
5 февраля, 10:27
 
СпортЗимние Олимпийские игры 2026Сноуборд
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала