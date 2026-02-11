Рейтинг@Mail.ru
Климатолог предсказал сильные снегопады в Москве в ближайшие десять лет - РИА Новости, 11.02.2026
10:18 11.02.2026
Климатолог предсказал сильные снегопады в Москве в ближайшие десять лет
Вследствие климатических изменений сильные снегопады в Москве в ближайшие десятилетия будут происходить чаще, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:18:00+03:00
2026-02-11T10:18:00+03:00
москва
погода
москва
москва, погода
Москва, Погода
Климатолог предсказал сильные снегопады в Москве в ближайшие десять лет

Климатолог Константинов: снегопады в Москве в ближайшие десятилетия будут чаще

© РИА Новости / Артем ЖитеневСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вследствие климатических изменений сильные снегопады в Москве в ближайшие десятилетия будут происходить чаще, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.
"Изменения прошлых лет дают некоторые представления о том, что московский климат будет меняться в такую сторону: именно резких, менее частых, но обильных выпадений снегопадов. Мы наблюдаем результаты климатических изменений в Москве, можно сказать, в прямом эфире. Изменение климата в сторону более частых выпадений сильных снегопадов будет происходить в средней полосе в ближайшие десятилетия", - рассказал Константинов.
Прохожий с зонтом во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Скорое потепление обещает столице мощнейший снегопад: прогнозы синоптиков
10 февраля, 17:10
Он отметил, что в Москве такие неблагоприятные погодные явления, как не только сильные снегопады, но и сильные дожди, будут повторяться чаще.
"Если мы хотим из этого выбрать рекомендации, например, для дорожных служб, вот совершенно четко понятно, что готовиться им к таким событиям придется чаще, так как с изменением климата эти явления станут еще более неприятными", - уточнил климатолог.
Константинов добавил, что все идет к тому, что рекорд высоты снежного покрова в результате внезапных выпадений снега, скорее всего, постепенно будет обновляться.
Дети лепят снеговика во время снегопада в Токио. 8 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Токио впервые за несколько лет выпало несколько сантиметров снега
8 февраля, 05:36
 
