Климатолог предсказал сильные снегопады в Москве в ближайшие десять лет
Вследствие климатических изменений сильные снегопады в Москве в ближайшие десятилетия будут происходить чаще, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и...
москва, погода
Климатолог предсказал сильные снегопады в Москве в ближайшие десять лет
Климатолог Константинов: снегопады в Москве в ближайшие десятилетия будут чаще
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вследствие климатических изменений сильные снегопады в Москве в ближайшие десятилетия будут происходить чаще, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.
"Изменения прошлых лет дают некоторые представления о том, что московский климат будет меняться в такую сторону: именно резких, менее частых, но обильных выпадений снегопадов. Мы наблюдаем результаты климатических изменений в Москве
, можно сказать, в прямом эфире. Изменение климата в сторону более частых выпадений сильных снегопадов будет происходить в средней полосе в ближайшие десятилетия", - рассказал Константинов.
Он отметил, что в Москве такие неблагоприятные погодные явления, как не только сильные снегопады, но и сильные дожди, будут повторяться чаще.
"Если мы хотим из этого выбрать рекомендации, например, для дорожных служб, вот совершенно четко понятно, что готовиться им к таким событиям придется чаще, так как с изменением климата эти явления станут еще более неприятными", - уточнил климатолог.
Константинов добавил, что все идет к тому, что рекорд высоты снежного покрова в результате внезапных выпадений снега, скорее всего, постепенно будет обновляться.