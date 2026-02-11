Рейтинг@Mail.ru
"СКА-Нефтяник" победил в матче лидеров чемпионата России по бенди - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 11.02.2026 (обновлено: 18:04 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/ska-neftjanik-2073725299.html
"СКА-Нефтяник" победил в матче лидеров чемпионата России по бенди
"СКА-Нефтяник" победил в матче лидеров чемпионата России по бенди - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
"СКА-Нефтяник" победил в матче лидеров чемпионата России по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл кемеровский "Кузбасс" в матче чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T17:48:00+03:00
2026-02-11T18:04:00+03:00
спорт
чемпионат россии по хоккею с мячом
ска-нефтяник
кузбасс (кемерово)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913300321_323:152:2343:1288_1920x0_80_0_0_01ab9ad7f67510e1497ebdbd908cb114.jpg
https://ria.ru/20260208/kuzbass-2072988316.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913300321_406:137:2493:1702_1920x0_80_0_0_bd52a7aaf61df5a61289c39ea930be3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, чемпионат россии по хоккею с мячом, ска-нефтяник, кузбасс (кемерово)
Спорт, Чемпионат России по хоккею с мячом, СКА-Нефтяник, Кузбасс (Кемерово)
"СКА-Нефтяник" победил в матче лидеров чемпионата России по бенди

"СКА-Нефтяник" обыграл "Кузбасс" в матче лидеров чемпионата России со счетом 6:4

© Фото : Пресс-служба клуба "СКА-Нефтяник"Хоккеисты "СКА-Нефтяник"
Хоккеисты СКА-Нефтяник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Пресс-служба клуба "СКА-Нефтяник"
Хоккеисты "СКА-Нефтяник". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл кемеровский "Кузбасс" в матче чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.
Встреча, которая прошла в среду в Кемерове, завершилась поражением действующих чемпионов со счетом 4:6. У победителей хет-трик оформил Владимир Каланчин (17, 45 и 74-я минуты), также отличились Алан Джусоев (30), Владислав Кузнецов (85) и Юрий Шардаков (89). В составе хозяев мячи забили Артем Репях (2, 65), Дмитрий Макаров (63) и Александр Баздырев (75).
"СКА-Нефтяник" продлил стартовую победную серию в чемпионате до 19 матчей и с 57 очками идет на первом месте в таблице. "Кузбасс" (44 очка) располагается на второй позиции.
В другом матче новосибирский "Сибсельмаш" на своем льду уступил красноярскому "Енисею" со счетом 1:3.
Хоккеисты Кузбасса - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Кузбасс" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по бенди
8 февраля, 11:09
 
СпортЧемпионат России по хоккею с мячомСКА-НефтяникКузбасс (Кемерово)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала