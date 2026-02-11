https://ria.ru/20260211/ska-neftjanik-2073725299.html
"СКА-Нефтяник" победил в матче лидеров чемпионата России по бенди
"СКА-Нефтяник" победил в матче лидеров чемпионата России по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл кемеровский "Кузбасс" в матче чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
"СКА-Нефтяник" обыграл "Кузбасс" в матче лидеров чемпионата России со счетом 6:4