Сафонов обжаловал решение о взыскании денег на юристов бывшей жены - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:47 11.02.2026 (обновлено: 14:11 11.02.2026)
Сафонов обжаловал решение о взыскании денег на юристов бывшей жены
Сафонов обжаловал решение о взыскании денег на юристов бывшей жены - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Сафонов обжаловал решение о взыскании денег на юристов бывшей жены
Вратарь сборной России и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов подал апелляционную жалобу на судебный акт арбитражного суда Москвы, которым с него РИА Новости Спорт, 11.02.2026
футбол
спорт
матвей сафонов
вокруг спорта
пари сен-жермен (псж)
сборная россии по футболу
спорт, матвей сафонов, вокруг спорта, пари сен-жермен (псж), сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Вокруг спорта, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Сборная России по футболу
Сафонов обжаловал решение о взыскании денег на юристов бывшей жены

Сафонов обжаловал взыскание 50 тыс руб на юристов бывшей жены

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Вратарь сборной России и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов подал апелляционную жалобу на судебный акт арбитражного суда Москвы, которым с него взыскали 50 тысяч рублей судебных расходов в пользу его бывшей жены Анастасии, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Анастасия Сафонова в марте 2025 года направила в суд заявление о банкротстве футболиста из-за его долга по алиментам в размере более 64 миллионов рублей. В июне на втором заседании по делу суд прекратил производство по нему в связи с погашением долга.
Сафонова в октябре обратилась в суд с заявлением о взыскании с бывшего мужа 150 тысяч рублей судебных расходов на оплату услуг юристов, представлявших ее в суде.
Суд, оценив "сложность спора… подготовленных состязательных документов, количества судебных заседаний, объема и сложности проделанной юридической работы", признал запрошенную сумму несоразмерной и взыскал только с Сафонова только 50 тысяч рублей.
Сафонов в декабре подал жалобу на взыскание судебных расходов бывшей жены. Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит ее без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Бывший игрок "ПСЖ" похвалил Сафонова за спокойствие
31 января, 02:15
 
