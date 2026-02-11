https://ria.ru/20260211/safonov-2073644230.html
Сафонов обжаловал решение о взыскании денег на юристов бывшей жены
Сафонов обжаловал решение о взыскании денег на юристов бывшей жены - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Сафонов обжаловал решение о взыскании денег на юристов бывшей жены
Вратарь сборной России и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов подал апелляционную жалобу на судебный акт арбитражного суда Москвы, которым с него
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Вратарь сборной России и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов подал апелляционную жалобу на судебный акт арбитражного суда Москвы, которым с него взыскали 50 тысяч рублей судебных расходов в пользу его бывшей жены Анастасии, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Анастасия Сафонова в марте 2025 года направила в суд заявление о банкротстве футболиста из-за его долга по алиментам в размере более 64 миллионов рублей. В июне на втором заседании по делу суд прекратил производство по нему в связи с погашением долга.
Сафонова в октябре обратилась в суд с заявлением о взыскании с бывшего мужа 150 тысяч рублей судебных расходов на оплату услуг юристов, представлявших ее в суде.
Суд, оценив "сложность спора… подготовленных состязательных документов, количества судебных заседаний, объема и сложности проделанной юридической работы", признал запрошенную сумму несоразмерной и взыскал только с Сафонова только 50 тысяч рублей.
Сафонов
в декабре подал жалобу на взыскание судебных расходов бывшей жены. Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит ее без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве.