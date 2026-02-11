https://ria.ru/20260211/posol-2073550254.html
Посол России раскритиковал позицию Японии по отношениям с Москвой
Посол России раскритиковал позицию Японии по отношениям с Москвой - РИА Новости, 11.02.2026
Посол России раскритиковал позицию Японии по отношениям с Москвой
Позиция Японии, заявляющей параллельно и о намерении заключить с Россией мирный договор, и о стремлении продолжать санкции, вызывает отторжение, заявил в... РИА Новости, 11.02.2026
Посол России раскритиковал позицию Японии по отношениям с Москвой
Посол Ноздрев: Токио заявляет и о мирном договоре с РФ, и о продолжении санкций
ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. Позиция Японии, заявляющей параллельно и о намерении заключить с Россией мирный договор, и о стремлении продолжать санкции, вызывает отторжение, заявил в интервью РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев.
"Гротескная и нереалистичная позиция японских властей, при которой заверения в настрое продолжать с нами диалог по "мирному договору" идут параллельно с заявлениями о "безальтернативности" наращивания "санкционного прессинга" на Россию
и раздуванием истерии на тему мифических "угроз" Японии
, якобы исходящих от нашей страны, может вызывать лишь отторжение", - заявил посол.
Япония присоединилась к антироссийским санкциям с марта 2022 года, запретив въезд в страну российским государственным деятелям, заморозив счета российских организаций и частных лиц, введя запрет на экспорт в Россию сотен товаров.