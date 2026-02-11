Посол России раскритиковал позицию Японии по отношениям с Москвой

ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. Позиция Японии, заявляющей параллельно и о намерении заключить с Россией мирный договор, и о стремлении продолжать санкции, вызывает отторжение, заявил в интервью РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев.