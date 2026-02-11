Рейтинг@Mail.ru
Посол России раскритиковал позицию Японии по отношениям с Москвой - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/posol-2073550254.html
Посол России раскритиковал позицию Японии по отношениям с Москвой
Посол России раскритиковал позицию Японии по отношениям с Москвой - РИА Новости, 11.02.2026
Посол России раскритиковал позицию Японии по отношениям с Москвой
Позиция Японии, заявляющей параллельно и о намерении заключить с Россией мирный договор, и о стремлении продолжать санкции, вызывает отторжение, заявил в... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T02:40:00+03:00
2026-02-11T02:40:00+03:00
россия
япония
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
https://ria.ru/20260207/yaponiya-2072911088.html
россия
япония
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, япония, москва
Россия, Япония, Москва
Посол России раскритиковал позицию Японии по отношениям с Москвой

Посол Ноздрев: Токио заявляет и о мирном договоре с РФ, и о продолжении санкций

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. Позиция Японии, заявляющей параллельно и о намерении заключить с Россией мирный договор, и о стремлении продолжать санкции, вызывает отторжение, заявил в интервью РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев.
"Гротескная и нереалистичная позиция японских властей, при которой заверения в настрое продолжать с нами диалог по "мирному договору" идут параллельно с заявлениями о "безальтернативности" наращивания "санкционного прессинга" на Россию и раздуванием истерии на тему мифических "угроз" Японии, якобы исходящих от нашей страны, может вызывать лишь отторжение", - заявил посол.
Япония присоединилась к антироссийским санкциям с марта 2022 года, запретив въезд в страну российским государственным деятелям, заморозив счета российских организаций и частных лиц, введя запрет на экспорт в Россию сотен товаров.
Переговоры России и Японии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Экс-посол России прокомментировал слова премьера Японии о мирном договоре
7 февраля, 17:27
 
РоссияЯпонияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала