https://ria.ru/20260211/porazhenie-2073567000.html
"Марсель" уволил Де Дзерби после разгромного поражения от "ПСЖ"
"Марсель" уволил Де Дзерби после разгромного поражения от "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
"Марсель" уволил Де Дзерби после разгромного поражения от "ПСЖ"
"Марсель" расторг контракт с главным тренером команды Роберто Де Дзерби, сообщается на сайте французского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T07:55:00+03:00
2026-02-11T07:55:00+03:00
2026-02-11T07:55:00+03:00
футбол
спорт
роберто де дзерби
пари сен-жермен (псж)
брюгге
брайтон энд хоув альбион
чемпионат франции по футболу (лига 1)
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820875767_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_22c3add19786e312ca6159084d597bdc.jpg
https://ria.ru/20260105/seltik--2066519087.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820875767_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_cd45ea9c69b22a74f8f22f7fa8cdd8ce.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, роберто де дзерби, пари сен-жермен (псж), брюгге, брайтон энд хоув альбион, чемпионат франции по футболу (лига 1), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Роберто Де Дзерби, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Брюгге, Брайтон энд Хоув Альбион, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Лига чемпионов УЕФА
"Марсель" уволил Де Дзерби после разгромного поражения от "ПСЖ"
"Марсель" расторг контракт с Де Дзерби после поражения от "ПСЖ"
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Марсель" расторг контракт с главным тренером команды Роберто Де Дзерби, сообщается на сайте французского футбольного клуба.
Соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон. Имя нового главного тренера не называется.
В последнем матче под руководством Де Дзерби
"Марсель" 8 февраля потерпел разгромное поражение от "Пари Сен-Жермен
" со счетом 0:5. После 21 тура команда с 39 очками располагается на четвертой строчке в таблице чемпионата Франции
. Ранее клуб завершил выступление в Лиге чемпионов
, заняв 25-е место в таблице общего этапа. В заключительном туре "Марсель" уступил бельгийскому "Брюгге
" со счетом 0:3.
"По итогам консультаций с участием всех представителей руководства клуба было принято решение о смене главного тренера первой команды. Это коллективное и непростое решение принято после всестороннего и глубокого анализа, с учетом спортивных задач на концовку сезона. "Марсель" выражает благодарность Роберто Де Дзерби за его вклад, самоотдачу, профессионализм и серьезное отношение к работе, что, в частности, было отмечено занятым вторым местом (в Лиге 1 - ред.) по итогам сезона-2024/25. Клуб желает ему всего наилучшего в дальнейшей карьере", - отмечается в заявлении.
Де Дзерби 46 лет. Он возглавлял "Марсель" с июля 2024 года. Ранее специалист работал главным тренером в ряде клубов, включая английский "Брайтон
", украинский "Шахтер
", а также итальянские "Сассуоло
", "Беневенто
" и "Палермо
".