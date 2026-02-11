Рейтинг@Mail.ru
"Марсель" уволил Де Дзерби после разгромного поражения от "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:55 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/porazhenie-2073567000.html
"Марсель" уволил Де Дзерби после разгромного поражения от "ПСЖ"
"Марсель" уволил Де Дзерби после разгромного поражения от "ПСЖ"
"Марсель" расторг контракт с главным тренером команды Роберто Де Дзерби, сообщается на сайте французского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
спорт, роберто де дзерби, пари сен-жермен (псж), брюгге, брайтон энд хоув альбион, чемпионат франции по футболу (лига 1), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Роберто Де Дзерби, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Брюгге, Брайтон энд Хоув Альбион, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Лига чемпионов УЕФА
© пресс-служба клуба "Брайтон"Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Марсель" расторг контракт с главным тренером команды Роберто Де Дзерби, сообщается на сайте французского футбольного клуба.
Соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон. Имя нового главного тренера не называется.
В последнем матче под руководством Де Дзерби "Марсель" 8 февраля потерпел разгромное поражение от "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:5. После 21 тура команда с 39 очками располагается на четвертой строчке в таблице чемпионата Франции. Ранее клуб завершил выступление в Лиге чемпионов, заняв 25-е место в таблице общего этапа. В заключительном туре "Марсель" уступил бельгийскому "Брюгге" со счетом 0:3.
"По итогам консультаций с участием всех представителей руководства клуба было принято решение о смене главного тренера первой команды. Это коллективное и непростое решение принято после всестороннего и глубокого анализа, с учетом спортивных задач на концовку сезона. "Марсель" выражает благодарность Роберто Де Дзерби за его вклад, самоотдачу, профессионализм и серьезное отношение к работе, что, в частности, было отмечено занятым вторым местом (в Лиге 1 - ред.) по итогам сезона-2024/25. Клуб желает ему всего наилучшего в дальнейшей карьере", - отмечается в заявлении.
Де Дзерби 46 лет. Он возглавлял "Марсель" с июля 2024 года. Ранее специалист работал главным тренером в ряде клубов, включая английский "Брайтон", украинский "Шахтер", а также итальянские "Сассуоло", "Беневенто" и "Палермо".
"Селтик" уволил главного тренера спустя месяц после назначения
5 января, 19:59
 
ФутболСпортРоберто Де ДзербиПари Сен-Жермен (ПСЖ)БрюггеБрайтон энд Хоув АльбионЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Лига чемпионов 2025-2026
 
