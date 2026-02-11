"Марсель" уволил Де Дзерби после разгромного поражения от "ПСЖ"

"По итогам консультаций с участием всех представителей руководства клуба было принято решение о смене главного тренера первой команды. Это коллективное и непростое решение принято после всестороннего и глубокого анализа, с учетом спортивных задач на концовку сезона. "Марсель" выражает благодарность Роберто Де Дзерби за его вклад, самоотдачу, профессионализм и серьезное отношение к работе, что, в частности, было отмечено занятым вторым местом (в Лиге 1 - ред.) по итогам сезона-2024/25. Клуб желает ему всего наилучшего в дальнейшей карьере", - отмечается в заявлении.