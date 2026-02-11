Рейтинг@Mail.ru
Участники покушения на Алексеева действовали в составе группы - РИА Новости, 11.02.2026
01:33 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/pokushenie-2073547261.html
Участники покушения на Алексеева действовали в составе группы
Участники покушения на Алексеева действовали в составе группы - РИА Новости, 11.02.2026
Участники покушения на Алексеева действовали в составе группы
Участники покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева действовали в составе организованной группы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T01:33:00+03:00
2026-02-11T01:33:00+03:00
происшествия
россия
москва
дубай
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
происшествия, россия, москва, дубай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Москва, Дубай, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Участники покушения на Алексеева действовали в составе группы

РИА Новости: участники покушения на Алексеева действовали в составе группы

© ЦОС ФСБ РФВиктор Васин и Любомир Корба. Кадр видео
Виктор Васин и Любомир Корба. Кадр видео
© ЦОС ФСБ РФ
Виктор Васин и Любомир Корба. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Участники покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева действовали в составе организованной группы, передает корреспондент РИА Новости.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
"Установлено, что (Любомир - ред.) Корба, (Виктор - ред.) Васин, (Зинаида - ред.) Серебрицкая… в составе организованной группы, не позднее 5 февраля, приняли решение совершить убийство Алексеева", - заявил следователь в суде.
Уголовное дело, как отметил следователь, было возбуждено 6 февраля 2026 года по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), с ним соединено уголовное дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащего).
Замоскворецкий суд столицы во вторник по ходатайству следствия заочно арестовал соучастницу покушения Зинаиду Серебрицкую, она объявлена в международный розыск.
Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России после задержания в Дубае. Серебрицкая, по данным ФСБ, выехала на Украину. Она, как ранее сообщил следователь в суде, скрывалась на территории Турции. В видеоматериалах, распространенных ФСБ, указано, что Серебрицкая вылетела из аэропорта "Внуково" авиарейсом "Москва-Стамбул" 5 февраля.
