Участники покушения на Алексеева действовали в составе группы

Участники покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева действовали в составе организованной группы, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Участники покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева действовали в составе организованной группы, передает корреспондент РИА Новости.
Шестого февраля в жилом доме в Москве
было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
"Установлено, что (Любомир - ред.) Корба, (Виктор - ред.) Васин, (Зинаида - ред.) Серебрицкая… в составе организованной группы, не позднее 5 февраля, приняли решение совершить убийство Алексеева", - заявил следователь в суде.
Уголовное дело, как отметил следователь, было возбуждено 6 февраля 2026 года по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ
(покушение на убийство), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), с ним соединено уголовное дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащего).
Замоскворецкий суд столицы во вторник по ходатайству следствия заочно арестовал соучастницу покушения Зинаиду Серебрицкую, она объявлена в международный розыск.
Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России после задержания в Дубае
. Серебрицкая, по данным ФСБ
, выехала на Украину
. Она, как ранее сообщил следователь в суде, скрывалась на территории Турции
. В видеоматериалах, распространенных ФСБ, указано, что Серебрицкая вылетела из аэропорта "Внуково" авиарейсом "Москва-Стамбул" 5 февраля.