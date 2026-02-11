Их перевели на 50 языков: как советские песни покорили западного слушателя

Виктор Цой и группа "Кино" во время концерта в "Олимпийском". 1990 год

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Вопреки стереотипам, советская музыка и песни всегда были очень популярны на Западе. Иностранные музыканты даже промышляли плагиатом — просто брали чужую музыку.

Какие советские хиты перепели? И с какими последствиями столкнулся музыкальный бизнес?

"Дорогу" переделали в "Денечки"

Известный русский романс "Дорогой длинною" был написан в 1924 году молодым композитором Борисом Фоминым на слова поэта Константина Подревского. Одним из исполнителей за рубежом стал непревзойденный Александр Вертинский.

Эмигранты привезли песню в США, где в 1960-х годах фолк-музыкант Юджин Раскин подсуетился и оформил на романс авторские права. Правда, переделав слова и дав другое название — "Вот это были денечки!".

Позже романсом заинтересовался участник группы "Битлз" Пол Маккартни, выбрав его для дебюта молоденькой валлийской певицы Мэри Хопкин, которую продюсировал. Романс "выстрелил", став хитом и долго продержавшись на первых строчках хит-парадов. Позже ее исполняли Далида и Сэнди Шоу.

К сожалению, настоящие авторы песни были к этому времени уже мертвы. Борис Фомин скончался в нищете и безвестности в 1948 году, а Подревского затравили, он сошел с ума и умер еще раньше — в 1930-м.

"Кони" Высоцкого во Франции

Песня Владимира Высоцкого "Кони привередливые" пользовалась невероятной популярностью в СССР. Благодаря яркой и самобытной цыганской мелодии романс приглянулся западным музыкантам.

Уже в 1976 году в канадском Монреале на студии Андре Перри романс был записан для составного альбома продюсера Жиля Тальбо. В 1977-м французская компания записала песню на французском. Она называлась проще — "Кони". А в 1979 году эту композицию исполнила польская певица Марыля Родович на своем родном языке.

Но на этом триумф советского романса не закончился. "Привередливые кони" были переведены на 50 языков, в том числе на болгарский, иврит, китайский и финский. На норвежском "Коней" исполнил певец Йорн Сиверн Эмерли, а на немецком — Райнхолд Андерт.

"Я тебя никогда не забуду!"

Романс из легендарной рок-оперы "Юнона и Авось" на слова Андрея Вознесенского и музыку Алексея Рыбникова перепел в XXI веке участник группы Uriah Heep из Британии Кен Хенсли.

В 2002 году он приехал в Россию, где и услышал запись рок-оперы. Хенсли был так потрясен романсом "Я тебя никогда не забуду", что решил создать на его основе свою композицию , которую так и назвал — "Romance".

Поначалу композицию планировали вставить в мюзикл, который Хенсли хотел написать по мотивам рок-оперы, но планы не осуществились и "Romance" так и остался одиночным произведением.

Китай обожает советскую классику

Особенно любят русские песни времен СССР в Поднебесной. Их исполняют как на русском, так и на китайском — и обычные любители, и главные хоры страны. Например, военный марш "Священная война", ставший гимном защиты Отечества во время войны, исполнял хор Народно-освободительной армии Китая.

Однако не только строгим военным духом роднятся наши культуры. Известную всем из детства песню "Прекрасное далеко" поют китаянки хора Национального центра исполнительских искусств Китая. И, конечно, поют в Поднебесной нашу знаменитую "Катюшу", зачастую с элементами современной обработки.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Хор НОАК выступает во время военно-морского парада в Циндао по случаю празднования 70-й годовщины ВМС НОАК

Американцы предпочитают русский рок

А вот в Штатах больше поклонников самобытного русского рока — тут перепевают песни классиков.

Как-то в Сети заметили видео, в котором известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон, сидя за рулем своего автомобиля, старательно подпевает песне группы "Кино" "Хочу перемен".

© kosmos website/YouTube Джефф Монсон

Темнокожий музыкант Чейз Уинтерс из Бруклина пару лет назад покорил интернет, спев в центре Нью-Йорка хит лидера "Гражданской обороны" Егора Летова "Все идет по плану". Музыкант сумел всего за несколько лет выучить русский язык, путешествуя по российским городам и сибирским селам.

"Первый раз, когда я услышал русский язык, я подумал, что он очень красивый. Мне захотелось его серьезно учить. Я музыкант и, естественно, я захотел петь на русском. Кроме того, я люблю русскую культуру. Это богатая культура. Мне кажется, Россия полна творческих людей", — говорит Чейз.