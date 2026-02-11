Рейтинг@Mail.ru
Их перевели на 50 языков: как советские песни покорили западного слушателя - РИА Новости, 11.02.2026
18:59 11.02.2026
Их перевели на 50 языков: как советские песни покорили западного слушателя
Их перевели на 50 языков: как советские песни покорили западного слушателя
Вопреки стереотипам, советская музыка и песни всегда были очень популярны на Западе. Иностранные музыканты даже промышляли плагиатом — просто брали чужую... РИА Новости, 11.02.2026
Их перевели на 50 языков: как советские песни покорили западного слушателя

© РИА НовостиВиктор Цой и группа "Кино" во время концерта в "Олимпийском". 1990 год
Виктор Цой и группа Кино во время концерта в Олимпийском. 1990 год - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости
Виктор Цой и группа "Кино" во время концерта в "Олимпийском". 1990 год
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Вопреки стереотипам, советская музыка и песни всегда были очень популярны на Западе. Иностранные музыканты даже промышляли плагиатом — просто брали чужую музыку.
Какие советские хиты перепели? И с какими последствиями столкнулся музыкальный бизнес?

"Дорогу" переделали в "Денечки"

Известный русский романс "Дорогой длинною" был написан в 1924 году молодым композитором Борисом Фоминым на слова поэта Константина Подревского. Одним из исполнителей за рубежом стал непревзойденный Александр Вертинский.
Эмигранты привезли песню в США, где в 1960-х годах фолк-музыкант Юджин Раскин подсуетился и оформил на романс авторские права. Правда, переделав слова и дав другое название — "Вот это были денечки!".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Вертинский дома у рояля
Александр Вертинский дома у рояля - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Александр Вертинский дома у рояля
Позже романсом заинтересовался участник группы "Битлз" Пол Маккартни, выбрав его для дебюта молоденькой валлийской певицы Мэри Хопкин, которую продюсировал. Романс "выстрелил", став хитом и долго продержавшись на первых строчках хит-парадов. Позже ее исполняли Далида и Сэнди Шоу.
К сожалению, настоящие авторы песни были к этому времени уже мертвы. Борис Фомин скончался в нищете и безвестности в 1948 году, а Подревского затравили, он сошел с ума и умер еще раньше — в 1930-м.

"Кони" Высоцкого во Франции

Песня Владимира Высоцкого "Кони привередливые" пользовалась невероятной популярностью в СССР. Благодаря яркой и самобытной цыганской мелодии романс приглянулся западным музыкантам.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктер Театра драмы и комедии на Таганке Владимир Высоцкий
Актер Театра драмы и комедии на Таганке Владимир Высоцкий - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Актер Театра драмы и комедии на Таганке Владимир Высоцкий
Уже в 1976 году в канадском Монреале на студии Андре Перри романс был записан для составного альбома продюсера Жиля Тальбо. В 1977-м французская компания записала песню на французском. Она называлась проще — "Кони". А в 1979 году эту композицию исполнила польская певица Марыля Родович на своем родном языке.
Но на этом триумф советского романса не закончился. "Привередливые кони" были переведены на 50 языков, в том числе на болгарский, иврит, китайский и финский. На норвежском "Коней" исполнил певец Йорн Сиверн Эмерли, а на немецком — Райнхолд Андерт.

"Я тебя никогда не забуду!"

Романс из легендарной рок-оперы "Юнона и Авось" на слова Андрея Вознесенского и музыку Алексея Рыбникова перепел в XXI веке участник группы Uriah Heep из Британии Кен Хенсли.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкАктеры Николай Караченцов и Елена Шанина в сцене из рок-оперы "Юнона и Авось"
Актеры Николай Караченцов и Елена Шанина в сцене из рок-оперы Юнона и Авось - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Актеры Николай Караченцов и Елена Шанина в сцене из рок-оперы "Юнона и Авось"
В 2002 году он приехал в Россию, где и услышал запись рок-оперы. Хенсли был так потрясен романсом "Я тебя никогда не забуду", что решил создать на его основе свою композицию, которую так и назвал — "Romance".
Поначалу композицию планировали вставить в мюзикл, который Хенсли хотел написать по мотивам рок-оперы, но планы не осуществились и "Romance" так и остался одиночным произведением.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБывший участник британской группы Uriah Heep Кен Хенсли
Бывший участник британской группы Uriah Heep Кен Хенсли - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Бывший участник британской группы Uriah Heep Кен Хенсли

Китай обожает советскую классику

Особенно любят русские песни времен СССР в Поднебесной. Их исполняют как на русском, так и на китайском — и обычные любители, и главные хоры страны. Например, военный марш "Священная война", ставший гимном защиты Отечества во время войны, исполнял хор Народно-освободительной армии Китая.
Однако не только строгим военным духом роднятся наши культуры. Известную всем из детства песню "Прекрасное далеко" поют китаянки хора Национального центра исполнительских искусств Китая. И, конечно, поют в Поднебесной нашу знаменитую "Катюшу", зачастую с элементами современной обработки.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinХор НОАК выступает во время военно-морского парада в Циндао по случаю празднования 70-й годовщины ВМС НОАК
Хор НОАК выступает во время военно-морского парада в Циндао по случаю празднования 70-й годовщины ВМС НОАК - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Хор НОАК выступает во время военно-морского парада в Циндао по случаю празднования 70-й годовщины ВМС НОАК

Американцы предпочитают русский рок

А вот в Штатах больше поклонников самобытного русского рока — тут перепевают песни классиков.
Как-то в Сети заметили видео, в котором известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон, сидя за рулем своего автомобиля, старательно подпевает песне группы "Кино" "Хочу перемен".
© kosmos website/YouTubeДжефф Монсон
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© kosmos website/YouTube
Джефф Монсон
Темнокожий музыкант Чейз Уинтерс из Бруклина пару лет назад покорил интернет, спев в центре Нью-Йорка хит лидера "Гражданской обороны" Егора Летова "Все идет по плану". Музыкант сумел всего за несколько лет выучить русский язык, путешествуя по российским городам и сибирским селам.
"Первый раз, когда я услышал русский язык, я подумал, что он очень красивый. Мне захотелось его серьезно учить. Я музыкант и, естественно, я захотел петь на русском. Кроме того, я люблю русскую культуру. Это богатая культура. Мне кажется, Россия полна творческих людей", — говорит Чейз.
© Изюм Land/YouTubeChase Winters
Chase Winters - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Изюм Land/YouTube
Chase Winters
 
 
 
