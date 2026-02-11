Их перевели на 50 языков: как советские песни покорили западного слушателя

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Вопреки стереотипам, советская музыка и песни всегда были очень популярны на Западе. Иностранные музыканты даже промышляли плагиатом — просто брали чужую музыку.
Какие советские хиты перепели? И с какими последствиями столкнулся музыкальный бизнес?
"Дорогу" переделали в "Денечки"
Известный русский романс "Дорогой длинною" был написан в 1924 году молодым композитором Борисом Фоминым на слова поэта Константина Подревского. Одним из исполнителей за рубежом стал непревзойденный Александр Вертинский.
Эмигранты привезли песню в США, где в 1960-х годах фолк-музыкант Юджин Раскин подсуетился и оформил на романс авторские права. Правда, переделав слова и дав другое название — "Вот это были денечки!".
Позже романсом заинтересовался участник группы "Битлз" Пол Маккартни, выбрав его для дебюта молоденькой валлийской певицы Мэри Хопкин, которую продюсировал. Романс "выстрелил", став хитом и долго продержавшись на первых строчках хит-парадов. Позже ее исполняли Далида и Сэнди Шоу.
К сожалению, настоящие авторы песни были к этому времени уже мертвы. Борис Фомин скончался в нищете и безвестности в 1948 году, а Подревского затравили, он сошел с ума и умер еще раньше — в 1930-м.
"Кони" Высоцкого во Франции
Песня Владимира Высоцкого "Кони привередливые" пользовалась невероятной популярностью в СССР. Благодаря яркой и самобытной цыганской мелодии романс приглянулся западным музыкантам.
Уже в 1976 году в канадском Монреале на студии Андре Перри романс был записан для составного альбома продюсера Жиля Тальбо. В 1977-м французская компания записала песню на французском. Она называлась проще — "Кони". А в 1979 году эту композицию исполнила польская певица Марыля Родович на своем родном языке.
Но на этом триумф советского романса не закончился. "Привередливые кони" были переведены на 50 языков, в том числе на болгарский, иврит, китайский и финский. На норвежском "Коней" исполнил певец Йорн Сиверн Эмерли, а на немецком — Райнхолд Андерт.
"Я тебя никогда не забуду!"
Романс из легендарной рок-оперы "Юнона и Авось" на слова Андрея Вознесенского и музыку Алексея Рыбникова перепел в XXI веке участник группы Uriah Heep из Британии Кен Хенсли.
В 2002 году он приехал в Россию, где и услышал запись рок-оперы. Хенсли был так потрясен романсом "Я тебя никогда не забуду", что решил создать на его основе свою композицию, которую так и назвал — "Romance".
Поначалу композицию планировали вставить в мюзикл, который Хенсли хотел написать по мотивам рок-оперы, но планы не осуществились и "Romance" так и остался одиночным произведением.
Китай обожает советскую классику
Особенно любят русские песни времен СССР в Поднебесной. Их исполняют как на русском, так и на китайском — и обычные любители, и главные хоры страны. Например, военный марш "Священная война", ставший гимном защиты Отечества во время войны, исполнял хор Народно-освободительной армии Китая.
Однако не только строгим военным духом роднятся наши культуры. Известную всем из детства песню "Прекрасное далеко" поют китаянки хора Национального центра исполнительских искусств Китая. И, конечно, поют в Поднебесной нашу знаменитую "Катюшу", зачастую с элементами современной обработки.
Американцы предпочитают русский рок
А вот в Штатах больше поклонников самобытного русского рока — тут перепевают песни классиков.
Как-то в Сети заметили видео, в котором известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон, сидя за рулем своего автомобиля, старательно подпевает песне группы "Кино" "Хочу перемен".
Темнокожий музыкант Чейз Уинтерс из Бруклина пару лет назад покорил интернет, спев в центре Нью-Йорка хит лидера "Гражданской обороны" Егора Летова "Все идет по плану". Музыкант сумел всего за несколько лет выучить русский язык, путешествуя по российским городам и сибирским селам.
"Первый раз, когда я услышал русский язык, я подумал, что он очень красивый. Мне захотелось его серьезно учить. Я музыкант и, естественно, я захотел петь на русском. Кроме того, я люблю русскую культуру. Это богатая культура. Мне кажется, Россия полна творческих людей", — говорит Чейз.
